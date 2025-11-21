Les masques au collagène : efficaces ou simple tendance ?

Parmi les tendances phares en cosmétique, les masques au collagène promettent notamment de réduire les rides et de lutter contre le relâchement cutané. Mais sont-ils réellement efficaces contre le vieillissement de la peau ? Le point avec le Dr Martine Baspeyras, dermatologue.

S’il existe encore peu d’études spécifiques sur les masques au collagène, le rôle de cette protéine est bien connu en cosmétique. Sa molécule, très volumineuse, ne pénètre pas la peau mais elle agit en surface. « C’est un super-hydratant, assure le Dr Martine Baspeyras, présidente de la Société Française d’esthétique en dermatologie (un des groupes thématiques de la Société française de Dermatologie). Il ne faut pas en attendre des miracles, mais les masques au collagène présentent un intérêt dans l’entretien de la peau. »

Hydratation intense et effet “bonne mine”, voici donc ce que l’on peut espérer d’une utilisation de ces masques cosmétiques. Or l’hydratation participe à une peau plus souple et élastique et donc à moins de marques de vieillissement. Les masques au collagène peuvent ainsi temporairement atténuer les ridules, mais ils ne peuvent pas réellement lutter contre le relâchement cutané ni prévenir ou supprimer les rides.

Un soin bénéfique après un traitement cutané

Les masques au collagène sont donc intéressants dans une routine d’entretien et peuvent aussi « être utiles après des soins agressifs ou desséchants, comme chez les personnes suivant un traitement anti-acné par exemple », indique Martine Baspeyras. D’autant qu’aucun risque notable n’est associé à leur usage.

Et le collagène par voie orale ?

Contrairement aux masques, dont l’action hydratante est réelle en surface, les compléments oraux à base de collagène ne disposent aujourd’hui d’aucune preuve solide démontrant un effet sur la peau. Une fois ingéré, le collagène est simplement découpé en acides aminés comme toutes les protéines alimentaires et il ne parvient donc pas intact jusqu’à la peau pour « reconstituer » le collagène cutané. « Seuls 5 % arrivent à la peau », estime Martine Baspeyras.

Par conséquent, ces compléments relèvent davantage du marketing que d’une réelle action physiologique, et ne sauraient remplacer une bonne routine de soin et une hydratation adaptée.