Comment prévenir la parodontite ?

Maladie inflammatoire des gencives, la parodontite peut entraîner déchaussement des dents et problèmes cardiovasculaires notamment. Pour éviter d’en arriver là, prenez soin de votre santé bucco-dentaire. Et consultez dès les premiers signes de souffrance gingivale.

La parodontite n’apparaît pas sans prévenir. Elle est précédée par un premier stade inflammatoire appelé gingivite qui évolue de manière chronique sur plusieurs années. D’abord les gencives saignent légèrement à l’occasion du brossage des dents, elles changent de couleur pour devenir un peu plus rouges, gonflent et sont progressivement plus sensibles… Si vous présentez un de ces symptômes, consultez sans tarder un chirurgien-dentiste.

Quelles sont les causes de cette inflammation ?

La plaque dentaire est la cause principale de la maladie des gencives. Cet enduit blanc formé de protéines salivaires, de déchets alimentaires et de bactéries se dépose à la surface des dents et des gencives. Favorisées par une hygiène bucco-dentaire insuffisante, les bactéries stimulent la formation de la plaque dentaire.

Laquelle est à l’origine de l’inflammation gingivale. A cela s’ajoutent plusieurs facteurs aggravants que sont le tabagisme, la consommation d’alcool mais aussi le diabète ou des changements hormonaux durant la grossesse par exemple.

Impact sur la santé dentaire et générale

Voilà pourquoi un brossage des dents bi-quotidien doit être associé à une hygiène de vie saine. Mais pas uniquement : le suivi régulier par un dentiste est primordial afin de prendre en charge une inflammation des gencives à un stade précoce.

Dans le cas contraire, la gingivite ne sera que la première étape avant de voir apparaître la parodontite. Alors, tous les tissus de soutien de la dent seront atteints, entraînant des symptômes plus graves comme le déchaussement, une hypersensibilité en raison du dénudement des racines, l’apparition d’espaces nouveaux entre les dents, des abcès au niveau des gencives…

Sans traitement, la parodontite peut quant à elle aboutir à la perte des dents par dégradation de l’os qui les soutient ou par une propagation de l’infection aux dents nécessitant leur extraction. Sans compter que la parodontite non traitée peut avoir aussi des répercussions sur l’état de santé général. Elle accroît notamment le risque d’abcès parodontaux, d’infections cardio-vasculaires et pulmonaires.

Prenez rendez-vous chaque année pour une consultation de contrôle avec votre dentiste. Et n’hésitez pas à le contacter en cas de symptômes.