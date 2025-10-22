Generic selectors
Comment réagir face aux mauvaises notes de votre enfant ?

22 octobre 2025

Les notes scolaires cristallisent bien souvent nombre de tensions au sein des familles. Avec toute la difficulté pour les parents d’adopter la bonne attitude face aux mauvais points. Un conseil : rester zen et positif !

« Surtout ne pas s’emporter », lance Valérie P., psychologue en Loire-Atlantique, à l’adresse des parents qui éprouvent toutes les difficultés du monde à maîtriser leurs émotions face à une mauvaise note de leur enfant ! Et d’inciter chacun à s’interroger sur sa propre anxiété parentale, dès lors qu’il est question d’une évaluation de son enfant. Laquelle fait partie intégrante du quotidien scolaire. 

La mauvaise note, inhérente au parcours

Il s’avère donc inutile d’attendre son petit au tournant et de l’accabler à la moindre mauvaise annotation. Au-delà des conflits, cette attitude risque surtout d’engendrer chez votre enfant une anxiété et de l’installer dans une peur de l’échec. « Or la mauvaise note fait partie et fera partie de son parcours », resitue la psychologue, qui appelle à la mesure et à la mise en perspective. 

Identifier la cause

« Tout l’enjeu réside dans le fait de comprendre, avec lui, pourquoi les mauvaises notes se répètent ». Par exemple, « fait-il face à un problème de compréhension ? De telle ou telle notion ? Ou dans un devoir, n’a-t-il pas saisi la question telle qu’elle était formulée » ? Le meilleur moyen de le savoir reste ainsi « de prendre du temps auprès de lui pour refaire ou relire l’évaluation. Et ainsi, identifier les points de blocage afin qu’il comprenne ses erreurs », poursuit-elle.  

Vigilance et accompagnement

Une spirale de mauvaises notes peut également trouver son origine dans un manque de travail. « Dans ce cas, il s’agit d’être plus vigilant sur les devoirs. Autrement dit, s’assurer qu’il les a bien faits, lui faire réciter ce qui doit l’être, par exemple ». Et si vous sentez qu’il ne maîtrise pas une notion, donnez-lui quelques exercices, que vous pouvez demander à l’enseignant.  

Rester positif

 « Il s’agit vraiment d’adopter une attitude positive et aidante, conclut la psychologue. Ce qui passe aussi par le fait de l’encourager, de mettre en avant les points positifs et les progrès qu’il réalise ». Sachant bien sûr qu’il demeure toujours possible de prendre rendez-vous auprès de l’enseignant, afin également d’avoir son ressenti.  

  • Source : Interview de Valérie P., psychologue, 20 octobre 2025

  • Ecrit par : David Picot - Edité par Hélène Joubert

