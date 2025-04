Comment s’hydrater tout au long de la journée ?

L’hydratation ne doit pas se résumer à une simple réponse à la sensation de soif, en été ! Non, le fait de boire constitue un geste indispensable de notre quotidien. Vital également, quelle que soit la saison. Pour quelles raisons ?

Notre organisme ? De l’eau ! Saviez-vous que notre corps était composé d’eau à plus de 60%? Cette proportion est loin d’être figée car tous les jours, nous en perdons une partie : par les urines, la transpiration et encore la respiration. Ou plus précisément l’expiration. Pour maintenir une forme d’équilibre et éviter de basculer dans une déshydratation – qui se manifeste notamment par des urines foncées, la bouche et la gorge sèches, une sensation de fatigue ou encore une peau sèche – nous devons donc compenser ces pertes en buvant.

Combien boire ? Les autorités sanitaires nous recommandent de consommer environ 1,5 litre d’eau par jour. Celle-ci doit en effet rester le principal apport hydrique. Et cet apport est bien sûr appelé à varier en fonction du contexte. Par exemple, par temps chaud ainsi que pendant la pratique d’une activité physique, nous perdons davantage d’eau. Résultat, nous devrons en consommer plus, toujours dans ce but de compenser les pertes.

Ne pas forcément attendre la soif. Vous ressentez le besoin de vous désaltérer ? Voilà qui signifie que vous manquez déjà d’eau ! Le conseil : boire régulièrement tout au long de la journée : plutôt par petites gorgées étalées dans le temps que par de grosses quantités, plus rares. A noter également que ce conseil de ne pas attendre d’avoir soif reste particulièrement important par temps chaud, pour les personnes âgées. La sensation de soif peut en effet diminuer avec l’âge.

Un exemple d’une hydratation mesurée, au fil de la journée :

Un café ou un thé et 1 verre de jus de fruits, au petit-déjeuner ;

1 verre d’eau, en matinée ;

2 à 3 verres d’eau, au déjeuner ;

1 tasse de thé ou 1 café en début d’après-midi ;

2 verres d’eau, au dîner ;

Et pourquoi pas une infusion

Variez les apports. Pour changer de l’eau, pensez aux tisanes, aux infusions et encore aux soupes et autres potages. Vous pouvez aussi aromatiser votre eau en déposant des rondelles de citron ou des feuilles de menthe, dans votre verre. Dans tous les cas, ces boissons seront bien meilleures pour votre santé que des sodas et autres boissons sucrées, très riches en sucres et en calories. Un dernier point : vous trouverez aussi de l’eau en abondance dans les fruits tels que la pastèque ou encore l’orange.