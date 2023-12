Comment sortir de la friendzone ?

La « friendzone » fait partie de ces mots et concepts nouveaux, connus surtout des plus jeunes générations. Elle peut être définie comme le fait d’être considéré comme un simple ami par une personne avec laquelle on aimerait une relation amoureuse. Comment faire pour ne pas rester dans cette zone de flou ?

Si vous êtes secrètement amoureux ou amoureuse d’un(e) ami(e) et qu’a priori la réciproque n’est pas vraie, vous êtes pile dans la « friendzone ». Un anglicisme signifiant « zone de l’amitié ». Bien sûr, en réalité, il ne s’agit pas d’une véritable amitié partagée. Et c’est bien là le problème.

Peu de travaux scientifiques ont étudié ce phénomène. Mais une équipe de l’université de l’Alabama, à Tuscaloosa aux Etats-Unis, a mené un travail sur 787 personnes âgées de 18 à 32 ans afin d’en savoir un peu plus sur la friendzone. Parmi leurs observations, on peut retenir que cette situation est généralement « instable, temporaire et transitoire », par opposition, justement, à l’amitié réelle et partagée. De plus, cette « zone » est synonyme de sentiment de rejet et éloigne en réalité de la vraie amitié. En sortir mène éventuellement à une relation romantique. La seule façon pour en avoir le cœur net : en parler.

Comment en sortir ?

Car justement, c’est bien le seul conseil : il faut éviter de rester trop longtemps dans cette situation. Mais souvent, celui ou celle qui en pince secrètement pour son « ami » a peur de s’ouvrir, de peur d’être rejeté. Comment procéder ? Il n’y a évidemment pas de recette miracle. Il est néanmoins essentiel d’en sortir, pour le bien de votre santé mentale.

Dans un premier temps, parlez-en à votre entourage. Vos proches pourront peut-être vous indiquer s’il existe une chance que votre amour soit partagé, malgré les apparences. Vous pouvez aussi vous en ouvrir directement à la personne concernée. Mais pour cela, il vous faudra accepter d’admettre vos sentiments et de prendre le risque de le voir s’éloigner. Un argument devrait vous convaincre à franchir le pas : tant que vous ne sortez pas de l’ambiguïté associée à cette relation, vous ne pourrez pas rencontrer l’amour. Sans compter que vous risquez de développer une mauvaise image de vous-même, des regrets, ou encore de la honte.