Comment soulager un nerf coincé ?

Douloureux et parfois invalidant, le syndrome du nerf coincé survient sans prévenir. Quelles solutions pour apaiser la gêne et diminuer le risque de récidive ? Prenons l’exemple du nerf sciatique et du nerf cubital.

Le nerf cubital « provient des cervicales, et descend le long du bras, passe à l’arrière du coude pour rejoindre le poignet et la main », décrivent les spécialistes du site www.osteodo.fr. Il permet « la transmission des informations sensitives pour l’annulaire et l’auriculaire ». Côté moteur, le nerf cubital assure « le mouvement des doigts et du poignet ».

Lorsque le nerf cubital se coince, on parle de névralgie. Les principaux symptômes relèvent d’une « perte de force, de douleurs pouvant s’étendre jusqu’au coude, l’épaule ou l’aisselle, de sensations d’engourdissement dans les doigts ». Mais aussi de « fourmillements dans les deux derniers doigts de la main, un engourdissement dans le bras et le poignet, des sensations de brûlure et décharges électriques dans la main ». Les traumatismes, chocs et fractures, une immobilisation du poignet en sont les principales origines. Une déformation anatomique ou les complications liées au diabète de type 2 peuvent aussi être mis en avant.

Le nerf sciatique, lui, « sort de la colonne vertébrale au niveau du rachis, des dernières vertèbres lombaires et du sacrum ». Le blocage du nerf sciatique se traduit par une douleur ressemblant à une décharge électrique, un fourmillement ou un engourdissement, localisés dans le bas du dos, au niveau de la fesse, sur la face postérieure de la cuisse, en avant ou en arrière au niveau du mollet, sous la plante du pied, le petit orteil ou sur le dos du pied et le gros orteil. Les principales explications du blocage de ce nerf ? Une hernie discale au niveau des dernières vertèbres lombaires, l’arthrose lombaire, une contracture de certains muscles du dos et de la fesse.

Ostéopathie, médicaments, chirurgie

Pour libérer le nerf cubital ou le nerf sciatique, place à la kinésithérapie ou à l’ostéopathie. Ces séances permettront de maintenir ou retrouver une bonne mobilité de vos articulations. Les conseils que pourra vous donner ce spécialiste participeront aussi à la prévention de nouvelles irritations ou blocages du nerf. L’enjeu étant pour vous d’améliorer votre posture, de libérer les tensions s’accumulant dans vos muscles et tissus pouvant comprimer le nerf.

Des médicaments anti-inflammatoires sont aussi indiqués pour atténuer la douleur, et donc faciliter la mise en mouvement souvent recommandée pour ne pas accentuer le blocage du nerf. Pour décoincer le nerf sciatique par exemple, il est conseillé de « marcher doucement pour aider à libérer le bassin et diminuer la douleur de sciatique ». L’essentiel : stopper les activités contraignantes ou intenses pendant 2 jours mais surtout ne pas rester sédentaire.

Si ces approches ne sont pas suffisantes, la chirurgie, réalisée en ambulatoire sous anesthésie locale ou locorégionale, peut s’avérer nécessaire pour décoincer le nerf cubital. Le geste dure en moyenne 30 minutes. Cette chirurgie est en revanche pratiquée sous anesthésie générale pour libérer le nerf sciatique.