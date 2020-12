Comment stimuler la curiosité de votre enfant ?

Chaque enfant passe par une période de curiosité débridée. « Et pourquoi le ciel il est bleu ? Et comment on fait les bébés ? », etc. Une attitude qu’il convient d’encourager tant elle participe au bien-être (présent et à venir) de votre petit.

« Arrête avec tes questions, on n’en peut plus », disait le chanteur star des petits Aldebert, dans sa chanson Les questions. C’est vrai que les enfants sont curieux par nature et que cette curiosité peut avoir tendance à horripiler les adultes. Cette ouverture sur le monde est pourtant à encourager, pour leur développement et leur bien-être.

Selon les scientifiques de la Mayo Clinic aux Etats Unis, « les enfants curieux sont plus susceptibles d’apprendre et de retenir des informations et de mieux réussir à l’école ». Alors, comment les aider à nourrir ce besoin de connaissances ?

La curiosité, ça se construit et s’entretient. Sortez avec votre enfant, faites du camping, emmenez-le au musée, allez au parc, au zoo, initiez-le à d’autres cultures… En clair, faites-lui découvrir régulièrement de nouvelles choses.

La curiosité, ça se transmet aussi de génération en génération. Soyez vous-même curieux. Un conseil, interrogez-vous à haute voix : « Je me demande bien pourquoi les feuilles des arbres sont vertes ? » et demandez l’avis de votre fille ou de votre fils. Mettez également la famille et les amis à contribution. Un grand-père ou une grand-mère qui raconte un souvenir, cela crée des liens et peut fasciner les plus petits qui ne seront pas avares en questions.

La curiosité, ce n’est pas que poser des questions. C’est aussi ouvrir un livre, goûter un plat nouveau… Cuisinez ensemble par exemple. Les enfants adorent les gâteaux. Mais tous ne savent pas comment le préparer. Expérimenter avec lui, de A à Z, le processus de fabrication, éveillera tous ses sens : entendre comment faire, voir la transformation des ingrédients en gâteau, toucher des textures inhabituelles, sentir le parfum pendant la cuisson, sans oublier bien sûr, la dégustation…

Enfin, laissez votre enfant être un enfant. Cela ne signifie pas le laisser faire ce qu’il veut, quand il veut. Mais autorisez-le à explorer le monde à sa façon, tester les choses à sa manière (tant que cela n’a rien de dangereux bien entendu). Quant aux phrases du type « ce n’est pas comme cela qu’il faut faire », elles risquent d’émousser sa curiosité. Car c’est aussi en faisant des erreurs que l’on apprend.