Peut-on manger la croûte du fromage ?

La croûte du fromage, cette couche extérieure parfois attirante, parfois rebutante, suscite bien souvent une interrogation : peut-on la manger ou bien faut-il la jeter ?

La formation de la croûte est un phénomène naturel qui se produit lors de l’affinage du fromage. Quand le fromage est exposé à l’air, un environnement propice au développement de bactéries, levures et moisissures se crée à sa surface. C’est cette interaction entre l’air et le fromage qui donne naissance à cette enveloppe protectrice.

Toutes les croûtes sont-elles comestibles ?

Alors que pour certains fromages – comme le camembert – la question ne se pose pas, pour d’autres, l’interrogation demeure : peut-on manger la croûte en toute sécurité ? La réponse est oui, la plupart des croûtes naturelles sont comestibles. Mais avec quelques nuances importantes.

Pour les fromages à pâte molle comme le brie ou le camembert, la croûte fleurie est non seulement comestible mais participe à donner du goût. Cependant, sa texture plus épaisse et sa saveur prononcée peuvent ne pas plaire à tous les palais.

Les croûtes de fromages de chèvre, notamment les crottins ou encore les croûtes cendrées apportent, elles aussi, une dimension supplémentaire à la dégustation, voire une douceur qui vient contrebalancer la force du fromage.

Les croûtes des fromages à pâte pressée comme le comté, le gruyère ou le parmesan sont techniquement comestibles… mais souvent trop dures et peu agréables en bouche.

En revanche, certaines croûtes ne sont pas destinées à être consommées. C’est le cas des croûtes synthétiques en cire ou en plastique que l’on retrouve sur des fromages hollandais lorsqu’ils sont industriels (gouda, mimolette…) ou sur des fromages comme le Babybel. Ces enveloppes artificielles ne servent qu’à protéger le fromage et doivent être retirées avant dégustation.