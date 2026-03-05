Peut-on manger la croûte du fromage ?

La formation de la croûte est un phénomène naturel qui se produit lors de l’affinage du fromage. Quand le fromage est exposé à l’air, un environnement propice au développement de bactéries, levures et moisissures se crée à sa surface. C’est cette interaction entre l’air et le fromage qui donne naissance à cette enveloppe protectrice.
Alors que pour certains fromages – comme le camembert – la question ne se pose pas, pour d’autres, l’interrogation demeure : peut-on manger la croûte en toute sécurité ? La réponse est oui, la plupart des croûtes naturelles sont comestibles. Mais avec quelques nuances importantes.
Source : https://academyofcheese.org/can-you-eat-cheese-rind/
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
