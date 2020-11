Confinement : comment garder votre animal en bonne santé ?

Depuis deux semaines, nous sommes de nouveau confinés et beaucoup de maîtres s’interrogent sur la santé de leur animal de compagnie. « Puis-je consulter un vétérinaire ? » « Où lui acheter à manger ? ». Rassurez-vous, cette nouvelle période est moins drastique que la précédente. On vous explique tout.

Tout d’abord, les consultations animales de routine sont maintenues. Et ce contrairement à la période s’étalant de mars à mai derniers. Comme l’expliquait Jacques Guérin, Président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires dans un récent communiqué, « les conditions ont sensiblement évolué depuis mars :les établissements de soins vétérinaires sont organisés et équipés pour respecter les gestes barrières, les vétérinaires disposent de moyens de protection adaptés dont des masques homologués et du gel hydroalcoolique en quantité suffisante, les consignes de biosécurité sont désormais assimilées par les détenteurs d’animaux. »

Ça, c’est lors d’une visite de routine. Et en cas d’urgence ? « Il faut prendre rendez-vous par téléphone ou sur le site internet, et bien respecter l’horaire » peut-on lire sur le site de la Fondation 30 millions d’amis. « Cela permet d’éviter de se retrouver dans la salle d’attente au même moment. Pour faciliter le respect des règles sanitaires et diminuer les risques de transmission, la plupart des cliniques vétérinaires demande à ce que l’animal ne soit accompagné que d’une seule personne. »

Les animaleries toujours ouvertes

Autre changement par rapport au premier confinement : la question de l’ouverture des jardineries et animaleries. A l’instar des magasins d’alimentation, elles sont autorisées à poursuivre leurs activités. Vous pourrez donc en toute quiétude acheter de la nourriture à votre animal.

Se dégourdir les pattes

Soins et alimentation participent à la bonne santé de votre compagnon. Mais comme pour nous, son bien-être passe aussi par de l’activité physique. Vous avez donc le droit de lui faire se dégourdir les pattes. Seuls prérequis : que la balade ne dure pas plus d’une heure, dans la limite d’un kilomètre autour de votre logement… sans oublier bien sûr de remplir l’attestation de sortie.