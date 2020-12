Confinement : les espaces verts contre la dépression

L’épidémie de Covid-19 éprouve notre santé mentale. Dépression et anxiété ne sont que quelques exemples de l’impact du confinement. Mais pour des chercheurs japonais, la nature et les espaces verts pourraient contrer ces méfaits.

Le second confinement – même s’il est moins contraignant que le premier – est toujours placé sous le signe de l’anxiété, mais aussi de l’incertitude et de la lassitude. Ce n’est plus un secret, notre santé mentale pâtit de l’épidémie actuelle. D’ailleurs, dans son point presse du 17 novembre dernier, Jérôme Salomon, le Directeur général de la Santé a expliqué que « cette épidémie est stressante, anxiogène et peut générer une souffrance psychologique pour nombre d’entre nous. La santé mentale des Français s’est dégradée entre fin septembre et début novembre ». Ainsi, a-t-il prodigué des conseils pour prendre soin de soi, parmi lesquels on retrouve :rester en lien et parler avec son entourage, éviter d’être connecté à l’actualité toute la journée…

L’intérêt de la nature

Mais des chercheurs japonais apportent un conseil moins attendu. Selon eux, les espaces verts peuvent aider à atténuer certains des effets négatifs sur la santé mentale de la pandémie de Covid-19. En interrogeant 3 000 de leurs concitoyens sur leur ressenti vis-à-vis de la situation actuelle, ils ont observé que ceux qui fréquentaient les parcs ou jardins ou tout simplement qui avaient une vue sur ces lieux depuis les fenêtres de leur maison présentaient une meilleur estime de soi et de plus faibles niveaux de dépression ou de solitude.

Rappelons que les attestations actuelles de sorties prévoient trois heures de déplacement libre dans un rayon de 20km autour de chez soi. L’occasion donc de se rendre en forêt ou dans des espaces verts.