Congé supplémentaire de naissance : ce que change la nouvelle règle dès le 1er juillet

« Le congé supplémentaire de naissance, c’est (…) jusqu’à deux mois supplémentaires bien rémunérés pour chaque parent, pour mieux accompagner leur enfant dans ses premiers mois. Dans le contexte actuel de baisse de la natalité, c’est une mesure d’égalité pour une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle », déclarait en mai dernier Stéphanie Rist, Ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées dans un communiqué officiel. Si l’intention est louable, que recouvre ce nouveau droit et qui peut en bénéficier ? Ce nouveau congé lié à la naissance a été créé par la loi […]