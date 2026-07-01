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Congé supplémentaire de naissance : ce que change la nouvelle règle dès le 1er juillet

01 juillet 2026

Le congé supplémentaire de naissance entre en vigueur aujourd’hui, mercredi 1er juillet, avec jusqu’à deux mois indemnisés par parent. Conditions, calendrier, montant et articulation avec les dispositifs existants : voici les règles de ce nouveau droit.

« Le congé supplémentaire de naissance, c’est (…) jusqu’à deux mois supplémentaires bien rémunérés pour chaque parent, pour mieux accompagner leur enfant dans ses premiers mois. Dans le contexte actuel de baisse de la natalité, c’est une mesure d’égalité pour une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle », déclarait en mai dernier Stéphanie Rist, Ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées dans un communiqué officiel. Si l’intention est louable, que recouvre ce nouveau droit et qui peut en bénéficier ? Ce nouveau congé lié à la naissance a été créé par la loi […]

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