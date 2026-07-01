Grossesse : pourquoi ne faut-il pas négliger ses pieds ?

Le pied s’allonge au cours de la grossesse. Les modifications du pied pendant la grossesse sont directement liées à l’action hormonale, principalement les œstrogènes et la relaxine, qui augmentent dès le début de la grossesse, autour de la douzième semaine d’aménorrhée. « Ces hormones ont pour objectif de rendre les ligaments plus extensibles afin de permettre l’adaptation du corps à la grossesse et de faciliter l’accouchement, explique-t-elle. Elles agissent sur l’ensemble des structures conjonctives : ligaments, tendons et fascias. La relaxine joue un rôle majeur dans le relâchement ligamentaire, en diminuant la rigidité des tissus. Les œstrogènes contribuent également à […]