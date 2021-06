Connaissez-vous la méthode ABCDE ?

La méthode ABCDE, c'est celle qui permet de distinguer un grain de beauté bénin d'un naevus malin. Alors que débute la 23e édition de la semaine de prévention et de dépistage des cancers de la peau, nous vous rappelons le principe de cette méthode mais également les règles à suivre pour profiter du soleil en toute sécurité.

Un relâchement des comportements et une potentielle augmentation des cas graves. Alors que se profilent déconfinement total et belles journées d’été, c’est ce que redoute le Syndicat national des dermatologues et vénérologues (SNDV), à l’origine de la campagne annuelle de prévention et dépistage des cancers de la peau.

Face à un cancer diagnostiqué chez 80 000 personnes chaque année en France et dont les causes sont connues et en grande partie évitables, le SNDV appelle notamment à davantage pratiquer l’auto-examen. Celui-ci consiste notamment à appliquer la méthode ABCDE : « il s’agit d’observer attentivement sa peau nue de la tête aux pieds, de face et de dos, sans oublier les zones peu visibles où peut se cacher un mélanome (oreilles, ongles, plante des pieds, espaces entre les doigts, organes génitaux…) ». Voici les signes qui doivent vous alerter et vous inciter à consulter un dermatologue :

A comme Asymétrie : grain de beauté de forme ni ronde ni ovale, dont les couleurs et les reliefs ne sont pas régulièrement répartis autour du centre ;

B comme Bords irréguliers : les bords sont déchiquetés, mal délimités ;

C comme Couleur non homogène : la couleur du grain de beauté perd son homogénéité, des zones dépigmentées apparaissent, voire des taches grises, rouges ou bleues ;

D comme Diamètre : la taille du grain de beauté augmente (le mélanome a généralement une taille supérieure à 6 mm) ;

E comme Évolution : changement rapide de taille, de forme, de couleur ou d’épaisseur.

Sachez que vous êtes particulièrement à risque si vous avez la peau claire, les cheveux roux ou blonds, les yeux clairs et si vous bronzez difficilement ; si vous avez plus de 50 grains de beauté sur l’ensemble du corps ; si vous avez reçu des coups de soleil sévères depuis votre enfance et si vous avez des antécédents familiaux ou personnels de mélanome.

Mais les bonnes pratiques pour profiter du soleil en toute sécurité ne sont pas réservées aux personnes à risque. Ainsi, même si vous avez la peau mate et bronzez facilement, recherchez l’ombre et évitez le soleil entre midi et 16 heures. Protégez-vous en portant t-shirt (sombre plutôt que clair), lunettes et chapeau. Appliquez régulièrement de la crème solaire et protégez tout particulièrement les enfants : « les coups de soleil et les expositions répétées durant l’enfance sont une cause majeure du développement de cancers de la peau à l’âge adulte (mélanomes) », rappelle le SNDV.

A savoir : jusqu’au 18 juin, la campagne du SNDV se déroule sur les réseaux sociaux avec le #sauversapeau. Lives, tutos, émissions spéciales, infographies, stories seront à suivre sur Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn ou encore TikTok.