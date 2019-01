La possibilité de prendre rendez-vous sur internet pour une consultation médicale à l’hôpital présente de nombreux effets bénéfiques. Une hausse des consultations externes et une baisse des rendez-vous non honorés notamment.

Prendre rendez-vous avec un médecin par le biais d’une plateforme internet, c’est possible depuis quelques années en ville et dans certains hôpitaux. Une étude réalisée par la Chaire Hospinnomics (AP-HP et École d’économie de Paris) a permis d’évaluer son impact dans les établissements hospitaliers.

L’étude a comparé, « entre avril 2017 et mai 2018, l’évolution de l’activité de consultation externe de services d’établissements proposant la réservation par internet avec celle de services d’établissements non équipés », indiquent les auteurs.

Les résultats sont globalement positifs. Ainsi, la progression du nombre de consultations a été constatée puisqu’ « un mois après l’installation du service fondé sur la solution Doctolib, les établissements et les services équipés bénéficient déjà d’une hausse de 7,5% du nombre de rendez-vous (tous canaux de prise de rendez-vous confondus) ». Un an après, cette hausse est d’environ 11% pour tous les patients et de 7% pour les nouveaux patients (primo-consultants).

Des rendez-vous honorés

Autres effets bénéfiques, « la diminution du nombre de rendez-vous non honorés et la forte satisfaction des patients ». Là encore, « un mois après l’installation du service, le nombre de rendez-vous auxquels le patient ne s’est pas présenté a diminué de près de 8% ». Par ailleurs, « un plus grand nombre de rendez-vous qui ne peuvent finalement pas être honorés sont annulés à temps, par SMS, et 60% de ces annulations sont converties en nouveaux rendez-vous ».

Seul hic, « il n’est pas observé d’impact significatif concernant les délais d’attente pour les nouveaux patients et le nombre d’hospitalisations », précisent les chercheurs.

*Au moment de l’étude, 24 des 39 hôpitaux de l’AP-HP étaient équipés de la prise de rendez-vous en ligne et 7 d’entre eux venaient de la déployer.