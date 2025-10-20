Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 934 articles

Contre la constipation, quels sont les aliments efficaces… et ceux qui ne marchent pas ?

20 octobre 2025

Le King's College de Londres vient de publier les premières recommandations alimentaires basées sur des preuves scientifiques pour lutter contre la constipation chronique. Ces nouvelles directives bouleversent certaines idées reçues et proposent des solutions alimentaires concrètes et efficaces.

Les fruits, les légumes secs, les céréales enrichies en fibres… Aujourd’hui, de nombreux aliments sont réputés aider à lutter contre la constipation chronique. Mais dans la très large palette des fruits, légumes et céréales, tous ne se valent pas. Alors lesquels fonctionnent vraiment ?

« La constipation chronique peut avoir un impact considérable sur la vie quotidienne. Pour la première fois, nous avons fourni des preuves sur les approches diététiques réellement efficaces et sur les conseils nutritionnels qui le sont moins », explique le Dr Eirini Dimidi, du Kings College de Londres.

Les aliments qui marchent vraiment efficaces

Dans une étude publiée dans le Journal of Human Nutrition & Dietetics, les chercheurs britanniques donnent une bonne nouvelle aux amateurs de kiwis. Après avoir analysé les données de 75 essais cliniques, ils ont constaté que ce fruit arrive en tête des aliments les plus efficaces. En manger deux à trois par jour pendant quatre semaines améliore la fréquence et de la consistance des selles.

Le pain de seigle et les eaux à haute teneur en minéraux – en particulier riches en magnésium – suivent sur le podium.

Côté compléments alimentaires, les fibres de psyllium et les suppléments d’oxyde de magnésium ont également montré des bénéfices.

Ce qui ne marche pas (ou pas assez)

En revanche, certaines approches populaires ne s’appuient sur aucune preuve convaincante. Les régimes alimentaires génériques riches en fibres – où l’on recommande simplement aux patients de consommer davantage de fibres sans en préciser la source – n’ont pas obtenu de bons résultats dans les études cliniques.

Les suppléments de séné, un laxatif à base de plantes couramment utilisé contre la constipation chronique, n’ont pas apporté davantage de preuves.

Quant aux probiotiques, « bien que certaines espèces, comme Bifidobacterium lactis et Bacillus coagulans, puissent améliorer la constipation, il n’existe généralement pas de preuves convaincantes permettant de recommander des souches spécifiques contre la constipation », avancent les auteurs.

  • Source : https://www.kcl.ac.uk/news/kiwis-could-help-manage-chronic-constipation

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Bon usage du médicament : moins c’est mieux !
Lire la suite
DMLA : une prothèse rétinienne pour retrouver la vue
Lire la suite
Contre la constipation, quels sont les aliments efficaces… et ceux qui ne marchent pas ?
Lire la suite
La douleur chronique, un fléau qui touche 4 Français sur 10
Lire la suite
Maladie de Charcot : une campagne nationale et un institut pour accélérer la recherche
Lire la suite
Les 5 pourquoi de la ménopause
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Le Leem agit pour le bon usage du médicament

SUIVANTE

Désir de grossesse : peut-on anticiper la conception ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils