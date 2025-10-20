Contre la constipation, quels sont les aliments efficaces… et ceux qui ne marchent pas ?

Le King's College de Londres vient de publier les premières recommandations alimentaires basées sur des preuves scientifiques pour lutter contre la constipation chronique. Ces nouvelles directives bouleversent certaines idées reçues et proposent des solutions alimentaires concrètes et efficaces.

Les fruits, les légumes secs, les céréales enrichies en fibres… Aujourd’hui, de nombreux aliments sont réputés aider à lutter contre la constipation chronique. Mais dans la très large palette des fruits, légumes et céréales, tous ne se valent pas. Alors lesquels fonctionnent vraiment ?

« La constipation chronique peut avoir un impact considérable sur la vie quotidienne. Pour la première fois, nous avons fourni des preuves sur les approches diététiques réellement efficaces et sur les conseils nutritionnels qui le sont moins », explique le Dr Eirini Dimidi, du Kings College de Londres.

Les aliments qui marchent vraiment efficaces

Dans une étude publiée dans le Journal of Human Nutrition & Dietetics, les chercheurs britanniques donnent une bonne nouvelle aux amateurs de kiwis. Après avoir analysé les données de 75 essais cliniques, ils ont constaté que ce fruit arrive en tête des aliments les plus efficaces. En manger deux à trois par jour pendant quatre semaines améliore la fréquence et de la consistance des selles.

Le pain de seigle et les eaux à haute teneur en minéraux – en particulier riches en magnésium – suivent sur le podium.

Côté compléments alimentaires, les fibres de psyllium et les suppléments d’oxyde de magnésium ont également montré des bénéfices.

Ce qui ne marche pas (ou pas assez)

En revanche, certaines approches populaires ne s’appuient sur aucune preuve convaincante. Les régimes alimentaires génériques riches en fibres – où l’on recommande simplement aux patients de consommer davantage de fibres sans en préciser la source – n’ont pas obtenu de bons résultats dans les études cliniques.

Les suppléments de séné, un laxatif à base de plantes couramment utilisé contre la constipation chronique, n’ont pas apporté davantage de preuves.

Quant aux probiotiques, « bien que certaines espèces, comme Bifidobacterium lactis et Bacillus coagulans, puissent améliorer la constipation, il n’existe généralement pas de preuves convaincantes permettant de recommander des souches spécifiques contre la constipation », avancent les auteurs.