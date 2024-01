Contre la douleur de l’accouchement : la masturbation, une solution envisageable ?

« Tu enfanteras dans la douleur. » Si la religion a grandement influencé nos perceptions de l’accouchement depuis des siècles, la plupart des femmes souhaitent désormais mettre au monde leur enfant en évitant d’avoir mal. Et si l’onanisme jouait le rôle d’antalgique à merveille ?

La marque de sex toys Womanizer avait mené en 2020 une étude sur l’effet de la masturbation sur les douleurs de règles. Réalisée auprès de 486 femmes, elle avait ainsi comparé l’efficacité de médicaments antidouleurs et de la masturbation contre les douleurs menstruelles. Résultats probants puisque 90 % recommanderaient cette dernière méthode pendant les règles. Alors pourquoi pas élargir son usage durant l’accouchement ?

Cette méthode n’est pas encore fréquente. Elle est d’ailleurs plutôt taboue. Et même si certaines avaient le désir de la tester, l’environnement hospitalier n’est pas des plus incitatifs, selon un travail publié dans le British Journal of Midwifery. Pourtant, l’étude de Womanizer et une plus ancienne des chercheurs de la Rutgers University soulignent que la masturbation a des effets antalgiques forts, en produisant des hormones du bien-être comme l’ocytocine et la prolactine. Or ces deux hormones sont aussi produites par le corps de la parturiente durant l’accouchement.

L’étude publiée dans le journal britannique de la maïeutique avance même qu’il existe un lien entre la sexualité et l’accouchement. A tel point que certaines femmes, sans rien faire pour, vivent un orgasme au moment de mettre au monde leur enfant. Et ces mêmes femmes affirment avoir une expérience agréable de ce moment qu’on considère pourtant normalement associé à la douleur. Alors pourquoi ne pas induire volontairement ce plaisir ? C’est l’avis des chercheurs qui incitent les sage-femmes à s’informer sur cette méthode et sur les moyens de mettre en place un environnement serein pour le permettre.