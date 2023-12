Contre le froid, hydratez votre peau

L’arrivée des premiers frimas hivernaux tend à assécher notre peau. Et donc à la fragiliser. Au-delà de l’inconfort généré, cette situation entraîne une plus grande vulnérabilité face aux agressions extérieures. La bonne nouvelle ? Il existe des moyens de lutte efficaces !

« Il est courant d’avoir une peau sèche en période hivernale », rassure Mélanie Thomas, auteure d’une thèse en pharmacie sur la peau sèche et le vieillissement cutané. Et pour cause, l’activité des glandes sébacées qui produisent le sébum – qui jouit notamment d’un rôle hydratant – diminue au même rythme que le mercure. Résultat, notre peau s’appuie sur une quantité moindre de sébum.

Fort heureusement, « les cosmétiques hydratants et nourrissants permettent de compenser le manque de sébum et la déshydratation de la peau et diminuent l’inconfort des peaux sèches », poursuit-elle. En prévention, il convient donc d’hydrater sa peau au quotidien. Pour cela, privilégiez ce que les spécialistes appellent des « émollients », sous forme de crème, lait ou encore huile, pour le visage, les mains, etc.

Nourrir aussi…

De façon concrète, l’application d’un beurre de karité contribuera à renforcer le film hydrolipidique situé en surface de la peau. Ensuite, pour préserver ou réparer la barrière cutanée, misez une nouvelle fois sur des émollients – ils sont nombreux – qui renferment des céramides et des acides gras. Pour s’en rendre compte, il suffit de lire la liste des composants. Autant de produits qui vous permettront non seulement d’hydrater votre peau mais aussi de la nourrir, diminuant ainsi cette sensation de peau sèche.

Et pour vos lèvres, elles aussi très vulnérables face au froid – comme à la chaleur d’ailleurs, même approche : il convient de les renforcer afin d’éviter les gerçures. Et pour cela, rien de plus adapté qu’un baume ! Privilégiez les produits disponibles en parapharmacie. Et à la moindre question, demandez conseil au pharmacien.