Contre le stress, mangez des fruits et légumes

Manger 5 fruits et légumes par jour, oui, mais pourquoi ? Si elle contribue à prévenir les principales maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires et certains cancers, cette consommation aiderait aussi à réduire les niveaux de stress.

L’Organisation mondiale de la Santé recommande de manger 400g de fruits et légumes par jour. Soit 5 portions de 80g. Cette consommation agirait, selon des chercheurs australiens, sur notre humeur. Ces scientifiques de l’Université Edith Cowan de Perth ont en effet examiné la consommation de fruits et légumes et les niveaux de stress de plus de 8 600 de leurs compatriotes âgés de 25 à 91 ans.

Les résultats ont révélé que les personnes qui mangeaient au moins 470g de fruits et légumes par jour avaient un niveau de stress inférieur de 10% à ceux qui en consommaient moins de 230g.

Selon les auteurs, « ces produits contiennent des nutriments importants tels que des vitamines, des minéraux, des flavonoïdes et des caroténoïdes qui peuvent réduire l’inflammation et le stress oxydatif, et donc améliorer le bien-être mental ». Avant de rappeler que « le stress à long terme et non pris en charge peut entraîner de nombreux problèmes de santé, comme les maladies cardiaques, le diabète, la dépression et l’anxiété. Nous devons donc trouver des moyens de prévenir et éventuellement de soulager les problèmes de santé mentale ».

A noter : « Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour ». Si cette recommandation est aujourd’hui bien connue, est-elle vraiment respectée ? Pas vraiment. Seul 1 Français sur 5 la suivrait réellement.