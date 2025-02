Contre les AVC, le fil dentaire est un allié inattendu

Une nouvelle étude américaine révèle qu'un geste simple du quotidien pourrait avoir un impact majeur sur notre santé cardiovasculaire. Selon les chercheurs de l'Université de Caroline du Sud, utiliser le fil dentaire au moins une fois par semaine réduirait significativement le risque d'accident vasculaire cérébral et de fibrillation auriculaire.

Lors de la Conférence internationale sur les accidents vasculaires cérébraux 2025 de l’American Stroke Association, le Dr Souvik Sen, chef du département de neurologie à l’Université de Caroline du Sud a rappelé que « les maladies bucco-dentaires touchent 3,5 milliards de personnes dans le monde, ce qui en fait l’un des problèmes de santé les plus répandus ».

Or les infections dentaires sont de véritables portes d’entrée des bactéries vers le cœur. Les toxines issues d’une carie non soignée ou d’une gencive malade peuvent migrer dans la circulation sanguine et venir se greffer sur le cœur, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires.

Une bonne hygiène bucco-dentaire est donc primordiale. Preuve en est avec cette étude présentée par Souvik Sen. Pour ce travail, son équipe a cherché à déterminer quel comportement d’hygiène bucco-dentaire (utilisation du fil dentaire, brossage des dents ou visites régulières chez le dentiste) avait le plus grand impact sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Cette recherche a été menée sur plus de 6 000 participants pendant 25 ans. Au cours du suivi, plus de 400 participants ont été victime d’un AVC et près de 1 300 ont souffert de fibrillation auriculaire (ou fibrillation atriale, le trouble du rythme le plus fréquent).

Un impact significatif sur la santé cardiaque

Les scientifiques ont alors observé que l’utilisation du fil dentaire était associée à un risque moindre d’AVC ischémique (- 22%) et de fibrillation auriculaire (- 12%).

Comme on pouvait s’en douter, ils confirment que l’usage de ce fil réduit le risque de caries et de maladies parodontales. Ce nettoyage quotidien permet d’éliminer l’accumulation quotidienne de plaque bactérienne et de nourriture entre les dents. En clair, là où la brosse n’accède pas.

« Cette étude offre de précieuses informations sur les habitudes bucco-dentaires et le risque cardiovasculaire », notent les auteurs. « Ces pratiques pourraient éventuellement être intégrées aux « 8 facteurs de risque essentiels de la vie », qui comprennent l’alimentation, l’activité physique, l’exposition à la nicotine, le sommeil, l’indice de masse corporelle, la tension artérielle, la glycémie et les lipides sanguins. »