Les bienfaits des polyphénols et des yaourts sur la santé ne sont plus à démontrer. Les vertus cardiovasculaires des premiers (qui sont des antioxydants), comme des seconds ont maintes fois été étudiées, du moins séparément. Mais que se passerait-il si on les associait ? Les bénéfices seraient-ils décuplés ? C’est à cette question qu’ont tenté de répondre des chercheurs espagnols.

Le but de ces chercheurs de l’Université de Barcelone fut d’évaluer un possible impact sur la santé cardiovasculaire d’une association entre yaourts et polyphénols. Ou plus précisément une certaine catégorie de polyphénols: les lignanes. Ces derniers s’accumulent dans les graines et les racines de nombreuses plantes (comme le lin par exemple). Leur intérêt sanitaire a déjà plusieurs fois été étudié, notamment dans la prévention des cancers et des maladies cardiovasculaires.

Au quotidien, les principales sources alimentaires de lignanes sont l’huile d’olive, les tomates, le vin rouge et de nombreux fruits et légumes… En clair, tous les composants du désormais célèbre régime méditerranéen.

D’ailleurs, pour leur travail, les scientifiques ont recruté 7 169 participants de l’étude PREDIMED qui s’intéresse justement aux bénéfices de ce régime. Tous étaient considérés comme « âgés et à fort risque cardiovasculaire ».

Association de bienfaiteurs

De juin 2003 à juin 2009, ils les ont soumis à plusieurs mesures représentatives de la santé cardiovasculaire. A savoir, le taux de cholestérol, les triglycérides, le glucose, l’indice de masse corporelle, le tour de taille et la tension artérielle. En parallèle, chacun des participants a dû renseigner sur le contenu de son assiette. Et plus précisément sur sa consommation de yaourts (jamais, un par jour, plus d’un par jour) et d’aliments riches en lignanes.

Premier constat, pris indépendamment, les premiers comme les seconds ont montré des effets bénéfiques sur la santé humaine… chose que l’on savait déjà. Mais leur association a affiché de meilleurs résultats concernant certains paramètres de santé cardiovasculaire.

Ainsi, ceux qui avaient une consommation plus élevée de yaourts et de lignanes ont présenté des taux de LDL cholestérol (le mauvais) et de triglycérides plus bas. A contrario, ceux qui n’étaient pas des aficionados de ces deux produits affichaient un indice de masse corporelle plus élevé. Comme quoi, l’union fait la force !