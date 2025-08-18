Chaque heure passée devant un écran augmente les risques cardiaques chez les jeunes

Une recherche danoise révèle que les enfants et adolescents passant de nombreuses heures devant les écrans présentent des risques plus élevés de développer des maladies cardiométaboliques comme l'hypertension, un taux de cholestérol élevé et une résistance à l'insuline.

Selon une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association, chaque heure supplémentaire passée devant un écran augmente significativement les risques cardiovasculaires chez les jeunes, et ce dès l’âge de 10 ans.

« Limiter le temps d’écran pendant l’enfance et l’adolescence pourrait protéger la santé cardiaque et métabolique à long terme, explique le Dr David Horner, chercheur à l’Université de Copenhague et auteur principal de l’étude. Notre recherche prouve que cette connexion commence tôt et souligne l’importance d’avoir des routines quotidiennes équilibrées. »

Les chercheurs ont analysé les données de plus de 1 000 participants issus de deux cohortes danoises : un groupe d’enfants de 10 ans étudiés en 2010 et un groupe de jeunes de 18 ans étudiés en 2000. Le temps d’écran incluait les moments passés à regarder la télévision, à jouer à des jeux vidéo ou à utiliser des téléphones, tablettes ou ordinateurs pour les loisirs.

Les chercheurs ont élaboré un score basé sur un ensemble de composantes du syndrome métabolique – tour de taille, tension artérielle, taux de bon et de mauvais cholestérol… – qu’ils ont ajusté en fonction du sexe et de l’âge. Ce score cardiométabolique reflétait le risque global du participant par rapport à un groupe témoin : 0 correspondant à un risque nul et 1 à un risque au-dessus de la moyenne.

L’analyse a révélé que chaque heure supplémentaire d’écran augmentait le score cardiométabolique d’environ 0,08 écart-type chez les enfants de 10 ans et de 0,13 écart-type chez les jeunes de 18 ans.

Ce qui, à première vue peut sembler dérisoire. « C’est un petit changement, reconnaît le Dr Horner. Mais quand le temps d’écran s’accumule jusqu’à trois, cinq ou même six heures par jour, comme nous l’avons observé chez de nombreux adolescents, cela s’additionne. Un enfant avec trois heures supplémentaires d’écran par jour présente déjà plus de risques que ses camarades. »

Le sommeil, facteur aggravant

L’étude a également découvert que la durée du sommeil et l’horaire du coucher affectaient la relation entre le temps d’écran et le risque cardiométabolique. En effet, les écrans engendrent souvent un sommeil plus court et un coucher tardif, intensifiant ainsi les risques associés au temps d’écran.

Le Dr Amanda Marma Perak, présidente du comité de prévention des maladies cardiovasculaires de l’American Heart Association insiste sur le fait que les adultes devraient donner l’exemple. « Nous utilisons tous des écrans. Il est donc important d’accompagner les enfants, les adolescents et les jeunes adultes vers une utilisation saine des écrans, adaptée à leur croissance. En tant que parent, vous pouvez donner l’exemple d’une utilisation saine des écrans : quand les ranger, comment les utiliser… Et lorsque les enfants grandissent, soyez plus explicite et expliquez pourquoi vous rangez vos appareils pendant le dîner… ».