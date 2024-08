Contrôler sa respiration pour un orgasme plus intense

La respiration peut être un outil utile pour atteindre l'orgasme plus fréquemment, et de manière plus intense. Voici comment procéder.

De manière générale, lorsque l’on est sur le point d’atteindre l’orgasme, ou que l’on tente d’y parvenir, notre respiration est parfois saccadée. Parfois même, nous retenons notre souffle. Or, c’est un réflexe contre-productif en la matière. En effet, la respiration favorise un bon flux sanguin qui transporte l’oxygène partout dans le corps, et en particulier vers les organes génitaux. C’est ainsi qu’ils deviennent encore plus sensibles. La meilleure façon de les stimuler et donc de favoriser l’orgasme est de respirer profondément.

Toutefois si vous n’en avez pas l’habitude, il peut être gênant de se concentrer sur votre respiration lors d’un rapport sexuel. Alors, le mieux demeure d’« essayer de respirer par la bouche, par le nez, d’accélérer votre souffle ou au contraire de le diminuer. Essayez d’accentuer votre respiration du ventre ou de la poitrine », quand vous êtes seul, recommande Jessica O’Reilly, sexologue et fondatrice du The Sexual Pro Series webinars, à nos confrères du Huffington Post. Ainsi quand vous serez avec votre partenaire, vous n’aurez pas à y réfléchir.

Associer d’autres exercices à la respiration

D’autres méthodes peuvent être associées au travail respiratoire pour atteindre un orgasme encore plus intense. La pratique d’exercices de Kegel, c’est à dire une série de contractions et de relâchements des muscles du plancher pelvien, associée à une respiration lente et profonde par le diaphragme renforce les sensations ressenties.

Autre outil : l’edging pour « arriver au bord » en bon français. Il s’agit de s’interrompre juste avant l’explosion de l’orgasme. Et ce à plusieurs reprises. Ainsi, lorsque l’on s’autorise enfin à se laisser aller au plaisir, celui-ci est décuplé. Tout en respirant profondément.