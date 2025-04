Couple : 5 conseils pour améliorer sa communication sexuelle

Dire ce que l’on aime ou pas, parler de ses fantasmes, de ses envies… Communiquer sur sa sexualité avec son ou sa partenaire ne tombe pas forcément sous le sens. Vous éprouvez des difficultés à aborder le sujet ? Laissez-vous accompagner…

« Communiquer, c’est bien. Bien communiquer, c’est mieux », lance en préambule la sexothérapeute Diane Deswarte pour accompagner les couples dans leur sexualité. Elle souligne l’importance « de se dire les choses ». Que celles-ci soient négatives comme positives, d’ailleurs.

Si vous n’osez pas parler “sexe” avec votre partenaire ou ne savez pas trop quand et comment aborder le sujet, notez bien ces conseils :

1 – Parlez-en hors du lit

« Arrêtons avec cette fâcheuse habitude de parler de sexualité (et surtout de ce qui ne va pas) lorsqu’on est nu, dans le lit et après le sexe », lance Diane Deswarte. « À ce moment-là, les vulnérabilités et les ego sont à vif ». Une façon de dire qu’il convient de prendre soin du contexte dans lequel s’inscrit la discussion. « En parler dans le lit, autour d’un verre ou avec un ou une sexologue, c’est très différent ».

2 – Ouvrez un canal de communication

Cela signifie tout simplement « consacrer des moments dédiés au couple et sa sexualité : une fois par semaine ou par mois ». Il s’agit de « dédier des moments de qualité que l’on peut anticiper, préparer et aborder en toute détente pour s’exprimer et écouter ». Une façon aussi d’éviter le “je garde ça pour moi et je vais trouver le bon moment en parler…” Car celui-ci n’arrive jamais…

3 – Utiliser le “je”, pas le “tu”

L’enjeu reste « de se focaliser sur ce que l’on ressent et d’éviter les reproches», enchaîne la sexothérapeute. Et d’illustrer : « plutôt que de dire “tu ne m’as pas bien trop touché”, préférez : “je pense que je ressentirais encore plus de sensations si tu me touchais comme ça”. Ou encore : “J’aimerais bien que l’on teste ça” à la place de “tu ne me proposes jamais rien” ».

4 – S’appuyer sur un support

Film, série, livre, interview, article, discussion avec un ou une proche… N’hésitez à vous saisir d’un sujet que vous avez ainsi vu passer ou dont vous avez entendu parler. Par exemple : “Je suis en train de lire un livre sur le slow sex. Tu veux que je t’en lise une partie et qu’on teste si ça te plait ?” Sachez qu’il existe aussi des jeux susceptibles de vous aider à briser la glace à l’image de Discultons ou d’Osmooz.

5 – Faites-vous confiance !

Comme résume Diane Deswarte, « la communication, le consentement et l’expression de son désir peuvent être très sexy, selon la voix que vous utilisez, l’intonation, le contexte et l’intention. Alors n’ayez pas peur de prendre la parole !»