Couple : 6 conseils pour relancer sa sexualité

« Sentiment amoureux ne rime pas toujours avec épanouissement sexuel », prend soin de rappeler Emma Puech-Hélin, sexologue et pharmacienne. L’occasion de glisser quelques conseils pour aider les couples à renouer avec une sexualité épanouissante.

Des écarts de désir entre les partenaires, une baisse de satisfaction ou de spontanéité… La sexualité du couple est tout sauf linéaire. « Il peut y avoir un ralentissement de la vie sexuelle, une baisse de désir, lors de certaines périodes de la vie. Cela ne signifie pas pour autant que le lien amoureux se soit évaporé », souligne Emma Puech-Hélin. Et de délivrer 6 bonnes idées concrètes pour relancer la sexualité dans le couple :

Libérer du temps pour vous-même. Vous êtes pris dans une forme de course effrénée, au quotidien ? Marquez des pauses. « Il s’agit, à titre individuel tout d’abord, de savoir se recentrer pour faire le point sur ses propres plaisirs, ses propres envie » ;

Libérer du temps pour le couple. La recette ? S’octroyer des moments « de complicité et de connexion ». La sexologue fait ici référence à ces « temps de qualité, au quotidien », sur fond de partage. « L’intimité se cultive dans les gestes du quotidien et dans le banal ». Une fois encore, cela passe par le fait de marquer des temps-morts : « par exemple, bloquer des créneaux pour prendre un verre dans un bar, dîner au restaurant. Ces moments de partage vont être favorables à l’intimité sexuelle », souligne-t-elle.

Parlez sexualité… en dehors du lit ! De la communication donc, « mais pas seulement lors des moments d’intimité sexuelle », insiste-t-elle. L’enjeu est de ne pas faire de ce sujet, un tabou. « Moins on en parle et plus ça peut devenir une ombre un peu planante au-dessus de la relation », renchérit la spécialiste. Ces temps d’échange permettront ainsi « diminuer les appréhensions et dégager les axes d’amélioration ».

Renouez avec la sensualité. Elle met en avant les bienfaits « du contact physique non sexuel » : des câlins, des caresses, des massages, etc. De quoi diminuer aussi les appréhensions lorsque le contact physique commence à dater… Pour Emma Puech-Hélin, « renouer avec le toucher permet aussi de se projeter vers la sexualité plus facilement ».

Fantasmez ! Recréez-vous « un imaginaire érotique, autorisez-vous à fantasmer », appelle-t-elle. « Et pourquoi pas à partir de lectures, des films, avec un peu d’érotisme ». Autant de supports qui peuvent aider à relancer le désir. Seul donc et pourquoi pas à deux ? Et puisqu’il est question des deux partenaires, si vous vous donniez rendez-vous ? Au restaurant par exemple, après avoir, chacun de votre côté, fait un effort particulier au niveau de la préparation ou de la tenue vestimentaire. Pour Emma Puech-Hélin, le but reste « de s’autoriser à vivre aussi ce lien érotique ». Être dans la séduction et créer ainsi une « tension érotique très agréable et qui se situe au fondement de la sexualité ».

Consultez… Quand ? « A partir du moment où l’on se sent inconfortable dans sa sexualité, en présence de pensées parasites, d’appréhensions, de ruminations tout au long de la journée. Ou bien sûr de conflits, de tensions ou toute autres émotions négatives », ajoute la sexologue et pharmacienne. L’enjeu reste donc de se faire accompagner « pour fluidifier la communication et passer en revue les freins qui s’exercent sur le désir et, peut-être, trouver les accélérateurs de ce désir », conclut-elle.