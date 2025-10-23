Couple : comment la différence d’âge peut-elle impacter la sexualité ?

Dix, 15 voire 20 ans… En France, d’après l’Insee, à peine un couple sur dix est concerné par une différence d’âge d’au moins 10 ans. Au-delà des préjugés dont ces couples peuvent faire l’objet, quels peuvent être les impacts sur leur sexualité ?

Au sein d’un couple, un écart d’âge significatif peut potentiellement impacter plusieurs pans du quotidien, y compris la vie sexuelle. « Il n’existe bien sûr pas de généralités en la matière », recadre Emma Puech-Hélin, sexologue et pharmacienne (Paris). Laquelle met d’abord en avant « de potentielles différences de perception de la sexualité ».

Des décalages

Illustration, à travers une personne qui a découvert la sexualité dans les années 90 : « elle n’a pas évolué avec les mêmes normes qu’une autre qui l’a explorée dans les années 2000-2010 », explique-t-elle, ce qui peut être source « de décalages sur des sujets comme le recours au préservatif ». Et d’ajouter, de la même façon, « au sein d’un couple dans lequel l’homme a une vingtaine d’années de plus que sa compagne, le sujet du consentement peut être diversement apprécié : il peut ne pas avoir les mêmes réflexes pour le recueillir, ou laisser un espace pour en discuter ».

Une histoire de langage…

Autant de divergences potentielles, susceptibles « de créer des situations inconfortables et des problématiques en termes de communication, qui peuvent impacter l’épanouissement du couple », enchaîne Emma Puech-Hélin. Et pour cette spécialiste, de quoi créer « cette impression de faire l’amour avec une personne qui n’a pas les mêmes codes, le même langage ». En termes de pratiques, elle fait également référence à des représentations culturelles qui ont évolué. Illustration avec le BDSM : « auparavant, il était volontiers stigmatisé. Alors qu’aujourd’hui, il l’est moins et tend à se rendre plus accessible dans l’imaginaire érotique des plus jeunes ». Au même titre que « la sexualité non pénétrative ». Pour la sexologue, « la sexualité est comme un langage qui évolue et s’enrichit de nouveaux mots, avec le temps. Il faut les appréhender ».

Des limitations physiques

Enfin, la différence d’âge sous-tend d’éventuelles contraintes physiques, du côté du conjoint le plus âgé. Qu’elles soient associées à des limitations articulaires, des troubles de l’érection, des troubles de la lubrification ou encore de la ménopause… « Ces sujets renvoient à la notion de performance », renchérit-elle. Autour d’une question : « vais-je être à la hauteur ? Avec une fois encore, le risque de perturber la relation par une anxiété et des émotions plutôt négatives ».

En parler !

Sans surprise, la clé d’un épanouissement réside dans le dialogue. « Il convient de créer un espace de communication au sein duquel chacun peut formuler à l’autre ses attentes, ses doutes, ses questionnements », rappelle Emma Puech-Hélin. « N’oublions pas qu’une sexualité évolue en permanence et avec les deux personnes ».