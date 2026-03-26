Couple : les différentes phases du désir lors de la grossesse

La grossesse influence bien le désir sexuel chez les femmes et les hommes. C’est en effet ce qu’ont montré des scientifiques espagnols de l’Université de Grenade, qui en 2024, ont procédé à une importante revue de la littérature sur le sujet. Ils montrent que « l’altération de l’image corporelle, la diminution de l’attirance pour le partenaire, la peur de blesser le fœtus ou de provoquer une fausse couche, ou encore la crainte d’un accouchement prématuré » constituent autant de causes susceptibles d’affecter la sexualité du couple.
Les auteurs sont même parvenus à dégager différentes phases au cours de la grossesse, qui illustrent les fluctuations du désir sexuel :
En conclusion, les auteurs insistent sur l’importance pour les professionnels de santé, d’expliquer aux couples, ces différentes phases du désir, lors de la grossesse. Les consultations de suivi et les cours de préparation apparaissent selon eux, comme les moments les plus opportuns. L’enjeu est de « promouvoir une sexualité saine, en évitant l’apparition de peurs ou de dysfonctions sexuelles liées aux changements au cours de cette période ».
Source : Fernández-Carrasco FJ, Batugg-Chaves C, Ruger-Navarrete A, Riesco-González FJ, Palomo-Gómez R, Gómez-Salgado J, Rodriguez Diaz L, Vázquez-Lara MD, Fagundo-Rivera J, Vázquez-Lara JM. Influence of Pregnancy on Sexual Desire in Pregnant Women and Their Partners: Systematic Review. Public Health Rev. 2024 Jan 19;44:1606308.
Ecrit par : David Picot - Edité par Emmanuel Ducreuzet
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