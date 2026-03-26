Couple : les différentes phases du désir lors de la grossesse

Période de bouleversement majeur par excellence, la grossesse apparaît de nature à perturber plus ou moins fortement le désir de chacun des partenaires et donc la sexualité du couple. Dans quelles mesures ? Etat des lieux.

La grossesse influence bien le désir sexuel chez les femmes et les hommes. C’est en effet ce qu’ont montré des scientifiques espagnols de l’Université de Grenade, qui en 2024, ont procédé à une importante revue de la littérature sur le sujet. Ils montrent que « l’altération de l’image corporelle, la diminution de l’attirance pour le partenaire, la peur de blesser le fœtus ou de provoquer une fausse couche, ou encore la crainte d’un accouchement prématuré » constituent autant de causes susceptibles d’affecter la sexualité du couple.

Des hauts et des bas

Les auteurs sont même parvenus à dégager différentes phases au cours de la grossesse, qui illustrent les fluctuations du désir sexuel :

Au cours du premier trimestre, celui-ci serait plutôt en berne. En cause ? « L’inconfort physique lié à la grossesse ainsi que des changements psychologiques vécus par la femme comme l’homme, face à l’adoption du nouveau rôle de parents », décrivent les auteurs ;

Lors du deuxième trimestre, le désir connaîtrait une forme de rebond en raison, du côté de la future maman, « de l’amélioration des inconforts typiques du début de la grossesse », comme la fatigue, les nausées, les vomissements…. « et d’une stabilisation émotionnelle », décrivent les scientifiques espagnols. Et d’ajouter : « le fait que les femmes réclament davantage d’attention sexuelle de la part de leur partenaire augmente le désir sexuel chez ce dernier » ;

Au troisième trimestre, la courbe du désir s’inscrit à nouveau sur la pente descendante. Pour les auteurs, « les femmes ressentent plus fréquemment des douleurs lors des rapports ». Ils citent également « les changements anatomiques qui affectent leur corps à l’image de la distension abdominale », qui peut nuire aux relations sexuelles.

Communiquer

En conclusion, les auteurs insistent sur l’importance pour les professionnels de santé, d’expliquer aux couples, ces différentes phases du désir, lors de la grossesse. Les consultations de suivi et les cours de préparation apparaissent selon eux, comme les moments les plus opportuns. L’enjeu est de « promouvoir une sexualité saine, en évitant l’apparition de peurs ou de dysfonctions sexuelles liées aux changements au cours de cette période ».