Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 583 articles

Le runner’s high : peut-on vraiment « planer » en courant ?

15 mai 2026

Certains coureurs décrivent une sensation étrange et intense après plusieurs kilomètres : une impression de légèreté, de bien-être profond, parfois même d’euphorie. Ce phénomène, appelé runner’s high, intrigue depuis des décennies. Mais s’agit-il d’un mythe entretenu par les sportifs ou d’une réalité biologique ?

Sur le plan scientifique, le runner’s high est bien documenté. Il correspond à un état transitoire caractérisé par une diminution de la douleur, une réduction de l’anxiété et une sensation de bien-être, parfois accompagnée d’une impression de facilité ou de déconnexion de l’effort. Autrement dit, effectivement, certaines personnes peuvent réellement ressentir une sensation qui s’apparente à un léger « état second » en courant.

Pendant longtemps, on a attribué cet état aux endorphines, ces molécules produites par le corps et souvent comparées à la morphine pour leur effet antidouleur. Pourtant, cette explication est aujourd’hui largement remise en question. Les endorphines circulent dans le sang mais franchissent difficilement la barrière entre le sang et le cerveau, ce qui limite leur impact direct sur les émotions. Elles jouent un rôle, mais ne suffisent probablement pas à expliquer à elles seules l’euphorie ressentie. 

Le rôle des endocannabinoïdes

Les recherches récentes pointent plutôt vers un autre système biologique, celui des endocannabinoïdes. Ces molécules, produites naturellement par l’organisme, sont proches de celles présentes dans le cannabis. Contrairement aux endorphines, elles atteignent facilement le cerveau et peuvent agir sur l’humeur, la perception de la douleur et l’anxiété. Plusieurs études montrent que leur concentration augmente pendant un effort d’endurance, et qu’elles sont fortement associées aux sensations décrites lors du runner’s high.

Cela étant, le phénomène n’est pas systématique et souvent exagéré. Les données suggèrent qu’il reste relativement rare et dépend de nombreux facteurs comme l’intensité, la durée de l’effort ou encore l’entraînement.

  • Source : Johns Hopkins Medicine

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Le runner’s high : peut-on vraiment « planer » en courant ?
Lire la suite
Contraception : une équipe française met au point un stérilet masculin
Lire la suite
Hantavirus : ce que nous apprend l’étude d’une épidémie survenue avant le Covid-19
Lire la suite
Bordeaux : 1 700 passagers confinés sur un paquebot après une suspicion de norovirus
Lire la suite
Hantavirus : pourquoi les navires de croisière favorisent les épidémies ?
Lire la suite
Avant 5 ans : les crises dues à des caprices ou un cerveau encore immature ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

C’est quoi une infection sexuellement transmissible (IST) ?

SUIVANTE

Pourquoi une assistance médicale à la procréation ne garantit pas une grossesse ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils