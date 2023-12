Courir en hiver, adaptations et précautions

Le froid, la pluie, le vent… Si courir en période hivernale nécessite sans doute un surplus de motivation, l’heure est aussi à l’adaptation. Et aux précautions, afin, notamment d’éviter blessures et coups de froid.

Quel équipement ? La lutte contre le froid passe par une tenue vestimentaire adaptée aux conditions, des pieds à la tête ! Veillez tout d’abord à vos chaussures : l’hiver, entre la pluie et le gel, gare aux glissades ! Vos semelles doivent donc être antidérapantes. Prenez également des chaussettes épaisses.

Ensuite, l’enjeu reste d’éviter les déperditions de chaleur tout en évacuant la transpiration. Il existe aujourd’hui des vêtements techniques qui remplissent parfaitement ces missions. Pour le bas du corps, optez pour un collant long, spécial ‘course à pied’. En haut, misez sur deux ou trois couches : la première, composée par exemple de tissus synthétiques, vise à absorber la sueur pour que vous puissiez ainsi rester au sec. La deuxième est constituée d’un tissu isolant pour conserver la chaleur. Et la troisième s’avère précieuse en cas d’intempéries, à l’image d’un tissu coupe-vent par exemple ou autre matière imperméable.

Veillez aux extrémités

N’oubliez pas non plus le petit tour de cou. Et protégez les extrémités : des gants pour vos mains et un bonnet sur la tête qui vient recouvrir les oreilles, toujours dans le but d’éviter les déperditions de chaleur qui vous contraignent en quelque sorte à dépenser plus d’énergie pour maintenir votre organisme à température. Ce qui peut être source de fatigue… Enfin, si le froid pique vraiment, vous pouvez appliquer une crème hydratante sur la peau du visage et du baume sur les lèvres.