Course à pied : qu’est-ce que le syndrome des loges ?

Peu connue, cette blessure peut être dans sa forme chronique, rencontrée par les coureurs à pied, lors de la préparation d’un marathon ou tout autre épreuve au long cours. Elle se situe dans les loges musculaires pour constituer le syndrome dit « des loges ». Explications.

Une loge est une cavité qui renferme, au-delà de certains muscles et tendons, des nerfs profonds et des vaisseaux sanguins : veines et/ou artères. On appelle syndrome des loges la compression de ces derniers (nerfs et vaisseaux) causée par une augmentation du volume des muscles de la loge. Laquelle est inextensible. La pression exercée entre le contenant et son contenu va donc entraîner de vives douleurs.

Un effort répété

Dans sa forme chronique, le syndrome des loges peut se manifester lors d’un effort répété, au cours d’une pratique telle que le ski de fond, le football – il a d’ailleurs été décrit pour la première fois chez un footballeur professionnel, en 1912 – ou encore la course à pied. Le cas typique étant le sportif en préparation d’un marathon ou d’un trail longue distance.

Une douleur spécifique

Dans ce cas, la douleur, très vive et intense, est ressentie au niveau de ce que les spécialistes appellent la partie « antéro-externe » de la jambe : en avant du tibia, légèrement sur la face externe, donc. Autrement dit, la partie de la jambe qui renferme les muscles qui permettent de relever le pied et de tendre les orteils, particulièrement sollicités lors de la course rapide et la montée de genou. Si cette douleur contraint aussitôt le coureur à cesser son entraînement, elle s’efface petit à petit en quelques dizaines de minutes après l’arrêt ! Avant de revenir dès la reprise de la course, d’autant plus vive en côte ou lors des sprints.

Traitement médical ou chirurgical

Dans tous les cas, ce type de douleur doit conduire à voir un médecin, qui confirmera ou infirmera le diagnostic, après l’examen clinique Il pourra aussi poser le diagnostic, après l’effort, en utilisant un appareil doté d’une aiguille qui permet de mesurer la pression intramusculaire. Il pourra également prescrire des séances de kinésithérapie, pour améliorer les capacités fonctionnelles. Mais, dans cette forme chronique et en présence d’une forte pression au sein de la loge, le traitement peut aussi être chirurgical. Mini-invasive, l’intervention visera à justement relâcher la pression.

Parfois, une urgence…

Enfin, il existe plus rarement des formes aiguës du syndrome des loges, pouvant signifier un début de nécrose du muscle. Les symptômes permettent difficilement de passer à côté tellement la douleur apparaît insupportable, tout comme il est impossible de poser le pied – potentiellement insensible – au sol. Dans pareil cas, l’urgence est de consulter. Sans attendre.