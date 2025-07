Décès de Thierry Ardisson : 5 choses à savoir sur le cancer du foie

La mort de Thierry Ardisson, ce 14 juillet à l’âge de à 76 ans des suites d'un cancer du foie, vient rappeler la gravité de cette maladie qui constitue la troisième cause de décès par cancer dans le monde. Pourtant, dans l'immense majorité des cas, cette pathologie pourrait être évitée.

Un cancer majoritairement masculin

Le cancer du foie touche environ 10 500 nouvelles personnes chaque année en France, et il présente un profil très particulier. Huit patients sur dix sont des hommes, ce qui en fait l’un des cancers les plus genrés. L’âge constitue également un facteur déterminant : 40% des malades ont entre 50 et 69 ans au moment du diagnostic, tandis que la moitié des patients dépassent les 70 ans. Le type le plus fréquent ? Le carcinome hépatocellulaire ou hépatocarcinome.

L’alcool, responsable d’un cas sur deux

Contrairement à d’autres cancers aux causes multiples, le cancer du foie a un coupable clairement identifié : l’alcool. Il est responsable de la moitié des nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Le plus préoccupant ? Pas besoin d’être alcoolique pour développer cette maladie. Comme le souligne l’Institut Curie, « la consommation d’un à plusieurs verres de boissons alcoolisées par jour, même si elle n’entraîne pas de dépendance et de cirrhose du foie, est également considérée comme un facteur de risque ». D’autres facteurs comme l’obésité, le diabète de type 2, les hépatites B et C, ou encore le tabac viennent aggraver les risques.

Une maladie silencieuse qui se révèle tard

Le cancer du foie est un ennemi sournois. Il peut rester totalement silencieux pendant des mois, voire des années, ce qui explique pourquoi le diagnostic intervient souvent à un stade avancé. Quand les premiers symptômes apparaissent, ils sont malheureusement peu caractéristiques : fatigue persistante, troubles digestifs, perte de poids inexpliquée, nausées. Ce n’est qu’avec l’évolution de la maladie que des signes plus spécifiques se manifestent, comme la jaunisse ou l’ascite, ce gonflement du ventre causé par l’accumulation de liquide dans l’abdomen.

Il naît presque toujours d’un foie déjà malade

Une information cruciale : le cancer du foie se développe très rarement sur un organe sain. Dans l’immense majorité des cas, il survient sur un foie déjà fragilisé par une maladie chronique comme la cirrhose ou une hépatite B ou C. Cette particularité en fait une maladie largement évitable : en prenant soin de son foie, en limitant sa consommation d’alcool, en se protégeant des hépatites et en maintenant un poids normal, on peut considérablement réduire ses risques. Le foie, cet organe vital situé dans la partie supérieure droite de l’abdomen, joue un rôle essentiel dans la détoxification de l’organisme et possède une remarquable capacité de régénération.

Des traitements qui dépendent du stade de la maladie

La prise en charge varie considérablement selon l’étendue du cancer. Pour une tumeur petite et localisée, les chirurgiens peuvent procéder à une ablation partielle du foie, profitant de sa capacité de régénération. La destruction par radiofréquence constitue une alternative moins invasive. Quand la tumeur est plus importante ou disséminée, une greffe complète peut être envisagée, mais cette option reste complexe car le foie est souvent déjà affaibli par la maladie sous-jacente.

La destruction tumorale percutanée représente une alternative à la chirurgie. Cette technique utilise la chaleur (radiofréquence) ou le froid (cryothérapie) pour détruire la tumeur à travers la peau sans ouvrir l’abdomen. Enfin, lorsqu’il n’est pas possible de détruire ou de retirer la tumeur, des traitements de chimiothérapie permettent de ralentir le développement du cancer.