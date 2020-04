Covid-19 : devenez acteur de la recherche

Vous êtes positif au Covid-19 ? Vous n’êtes pas contaminé(e) mais vous avez des choses à dire sur cette épidémie ? Alors n’hésitez pas à rapporter (anonymement) vos symptômes ou ressentis sur la plateforme www.COVIDnet.fr. Un dispositif mis en place pour améliorer la surveillance et les connaissances de cette infection à coronavirus.

En réponse à l’épidémie de Covid-19, le site GrippeNet.fr* devient www.COVIDnet.fr.

Tous les Français peuvent s’exprimer

Désormais, focus sur le Covid-19. Depuis le 30 mars, les patients symptomatiques et/ou positifs au Covid-19 peuvent rapporter – de façon anonyme – leurs symptômes et l’évolution de leur maladie au fil des jours, sur le site www.COVIDnet.fr.

Les Français épargnés par ce coronavirus peuvent aussi décrire leurs ressentis dans ce contexte bien particulier. Mais à quoi ces données provenant de personnes non contaminées servent-elles ? « Les participants sains sont particulièrement importants pour pouvoir estimer le plus justement possible la proportion de personnes touchées par le COVID-19 dans COVIDnet.fr », détaillent l’Inserm, Médecine Sorbonne Université et Santé publique France. Et de façon générale, « plus le nombre de participants sera grand, plus les résultats de l’étude seront scientifiquement pertinents ».

Un maximum de patients comptabilisés

La plateforme www.COVIDnet.fr permet un suivi en temps réel de la propagation de l’épidémie. Elle est bienvenue pour en savoir davantage sur ce coronavirus qui sévit fortement dans le monde entier.

Les informations récoltées viennent compléter les données recueillis par les médecins libéraux et dans les hôpitaux. Elles renseignent aussi les épidémiologistes sur la situation de patients faiblement symptomatiques, ne consultant pas forcément leur médecin, et qui passent donc inévitablement entre les mailles du filet des nouveaux cas officiellement rapportés chaque jour à travers l’Hexagone.

Chaque personne ayant participé à cette collecte de grande ampleur recevra des cartes et graphiques traduisant les résultats obtenus.

* Chaque année, la plateforme GrippeNet.fr permet de surveiller l’évolution de la grippe saisonnière. Pour ce faire, les Français sont invités à décrire leurs symptômes. Une mesure mise en place en 2012 par le réseau Sentinelles (Inserm – Sorbonne Université) et Santé publique France