Covid-19 : seuls 5 pays africains atteindront l’objectif de 40% de vaccination de la population

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), seuls cinq pays africains – soit moins de 10% des 54 nations du continent – atteindront l’objectif de fin d’année consistant à vacciner complètement 40% de leur population contre la Covid-19 !

A moins que des efforts ne soient déployés pour accélérer le rythme, la situation vaccinale du continent Africain ne devrait pas s’améliorer. À ce stade, seuls trois pays africains, les Seychelles, Maurice et le Maroc, ont déjà atteint l’objectif fixé de vacciner au moins 40% de leur population contre la Covid-19 d’ici la fin de l’année. Et au rythme où vont les choses, seuls la Tunisie et le Cabo Verde pourraient les rejoindre.

Selon l’OMS, « un tel déséquilibre intervient alors que la région s’efforce de répondre à la demande croissante de produits de vaccination essentiels, tels que les seringues. » En effet, l’Unicef a signalé une pénurie imminente de 2,2 milliards de seringues jetables pour la vaccination anti Covid19 et la vaccination de routine en 2022.

Ainsi, l’Agence onusienne estime que l’Afrique est confrontée à un déficit de 275 millions de vaccins par rapport à l’objectif de fin d’année. « Des mesures drastiques doivent être prises pour stimuler la production de seringues, et ce rapidement. D’innombrables vies africaines en dépendent », insiste le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique.

Déséquilibre pays riches/pays pauvres

Selon un décompte établi le 25 octobre dernier, plus de 6,7 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde, dont la majorité dans les pays riches. De son côté, l’Afrique a entièrement vacciné 77 millions de personnes, soit seulement 6 % de sa population.

En comparaison, plus de 70% des pays à revenu élevé ont déjà vacciné plus de 40% de leur population.

Les derniers chiffres de l’OMS indiquent que plus de 244,3 millions de cas confirmés de Covid-19 ont été répertoriés dans le monde, dont près de 5 millions de morts. En Afrique, près de 8,5 millions de cas ont été recensés et plus de 217 000 décès.