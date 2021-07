Covid-19 : symptômes, contagion… 5 choses à savoir sur le variant Delta

Détecté pour la première fois en Inde fin 2020, le variant Delta de la Covid-19 se propage rapidement dans le monde. Est-il plus contagieux que le variant anglais ? Quelle est l’efficacité du vaccin ? Voici ce que l’on sait pour le moment.

Malgré la baisse des décès et des hospitalisations liés à la Covid-19 depuis plusieurs semaines, l’émergence du variant Delta fait craindre une dégradation de la situation sanitaire dans les prochaines semaines. Que sait-on de ce variant ?

Il se propage rapidement

La variante Delta a été détectée pour la première fois en Inde fin 2020, où elle aurait contribué au nombre extrêmement élevé du pays. A la mi-juin 2021, elle s’était propagée à 74 pays dans le monde, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le 9 juillet dernier, le ministre de la Santé, Olivier Véran estimait que ce variant représente « pas loin de 50 % » des contaminations en France.

Il est plus contagieux

Sur l’antenne de France Inter, le ministre a expliqué que « le variant Delta est 60 % plus contagieux que les autres souches virales qui circulaient jusqu’ici. Il est en train progressivement de remplacer toutes les autres souches du coronavirus qui existaient et il sera bientôt majoritaire et entraîne une augmentation des contaminations. »

De nouveaux symptômes

Au Royaume-Uni, les données de la Zoe Covid Symptom Study, où les participants mentionnent leurs symptômes quotidiens via une application pour smartphone, révèlent que le symptôme numéro un est le mal de tête, suivi d’un mal de gorge, d’un écoulement nasal et de fièvre. « La toux est plus rare et nous ne constatons même plus la perte d’odorat dans le top 1à des symptômes », explique le Pr Tim Spector , qui dirige l’étude. « Le risque est que les jeunes confondent ces symptômes avec un mauvais rhume et ne s’isolent pas, augmentant encore la propagation du virus. »

Un risque d’hospitalisation plus élevé ?

Selon une étude écossaise publiée dans The Lancet le 14 juin, la variante Delta serait associée à un risque d’hospitalisation multiplié par 2 par rapport au variant britannique.

Quelle efficacité pour le vaccin ?

Les données sur l’efficacité vaccinale sont par contre plutôt rassurantes. Les vaccins étudiés (AstraZeneca et Pfizer) protègent moins contre le variant Delta que contre le variant Alpha après une première dose (33% contre 50%). Mais l’efficacité contre les formes symptomatiques d’infection remonte à un bon niveau après la deuxième. A deux doses le vaccin Pfizer protège à 88% contre le variant Delta et AstraZeneca à 60%.