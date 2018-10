Crèche, assistante maternelle… le mode de garde influence le développement de l’enfant

Quel mode de garde est le plus bénéfique pour les enfants ? Des chercheurs français penchent pour la structure collective. Selon eux, l’accès ces dispositifs de garde entre 0 et 3 ans est lié à moins de difficultés émotionnelles ou relationnelles plus tard dans la vie.

Des chercheurs de l’Inserm, de l’Université de la Sorbonne et de l’Université de Bordeaux ont étudié l’influence du mode de garde sur le développement comportemental et émotionnel des enfants. Une étude basée sur 1 428 enfants issus de la cohorte EDEN (Etude sur les Déterminants pré- et post-natals précoces du développement psychomoteur et de la santé de l’Enfant).

Informel (parents, grands-parents, voisins…), par le biais d’une assistante maternelle ou collectif (garderie, crèche), chacune des mamans a rapporté le mode de garde principal utilisé pour son enfant à 4 mois, 8 mois, 1, 2 et 3 ans. Puis à 3 ans, 5 ans et demi, et 8 ans, elles ont rempli un questionnaire mesurant d’éventuels problèmes relationnels, une hyperactivité-inattention, des problèmes de comportement…

Privilégier les gardes collectives

Résultat, comparés aux enfants qui restent à la maison ou chez une assistante maternelle avant l’entrée à l’école, ceux qui ont fréquenté un mode de garde collectif sont moins susceptibles d’éprouver ensuite des problèmes émotionnels ou de rencontrer des difficultés relationnelles. Ils ont aussi un comportement plus empathique (par exemple, partager, être gentil avec les enfants plus jeunes).

« L’accès à un mode de garde collectif entre 0 et 3 ans représente une opportunité pour les enfants qui en bénéficient puisqu’il est associé à un meilleur développement psychologique et émotionnel par la suite », conclut Maria Melchior, chercheuse à l’Inserm.