De l’alcool pour se réchauffer, manger gras… 5 idées reçues sur le froid

Alors que les températures chutent, les idées reçues sur le froid et la santé refont surface. Entre croyances populaires et réalités scientifiques, démêlons le vrai du faux.

L’alcool réchauffe ?

C’est l’une des idées reçues les plus tenaces : un « petit remontant » nous aiderait à lutter contre le froid. En réalité, cette sensation de chaleur après avoir consommé de l’alcool est très éphémère et trompeuse.

Si dans un premier temps le débit cardiaque augmente effectivement, provoquant une sensation momentanée de chaleur, ce phénomène s’inverse rapidement. La pression sanguine se relâche, les vaisseaux sanguins se dilatent et la chaleur corporelle s’échappe plus facilement.

L’alcool peut même devenir dangereux par temps froid. En donnant l’illusion d’être réchauffé, il peut masquer les signes d’hypothermie.

Peut-on vraiment « attraper froid » ?

Contrairement à l’expression populaire, le froid en lui-même n’est pas directement responsable des maladies hivernales. Les véritables coupables sont les virus et les bactéries qui prolifèrent pendant cette saison.

Si nous tombons plus souvent malades en hiver, c’est principalement parce que nous passons davantage de temps dans des espaces clos et peu ventilés. Ces environnements constituent des terreaux idéaux pour la propagation des microbes.

Le froid joue néanmoins un rôle indirect : « l’inhalation d’air froid refroidit la muqueuse des voies respiratoires supérieures », précise le site de l’Assurance maladie, Ameli.fr. « Cela peut perturber le bon fonctionnement des mécanismes de lutte contre les infections. »

Sortir avec les cheveux mouillés rend-il malade ?

Dans le même ordre idée, qui n’a jamais entendu cette mise en garde selon laquelle « sortir avec les cheveux mouillés par temps froid favoriserait rhumes et grippes » ? Là encore, aucun rapport, puisque qu’un virus doit être impliqué pour causer ce type de pathologies.

En revanche, par temps froid, si vous sortez avec les cheveux humides, vous ressentirez plus intensément la fraîcheur, surtout au niveau du cuir chevelu. Vous pourriez alors commencer à frissonner ou avoir froid.

Manger gras pour se protéger du froid ?

L’hiver nous donne souvent envie de plats riches et réconfortants : raclette, tartiflette… Ces repas traditionnels, très caloriques et riches en fromage, peuvent sembler adaptés pour affronter le froid.

Pourtant, contrairement aux idées reçues, consommer davantage de graisses ne nous protège pas mieux des basses températures. Au contraire, un excès de graisse corporelle peut compromettre l’efficacité de la circulation sanguine, diminuant ainsi notre capacité à maintenir une bonne thermorégulation.

Le froid augmente les risques cardiovasculaires ?

Si certaines croyances sur le froid sont infondées, l’impact des basses températures sur notre système cardiovasculaire est, lui, bien réel et scientifiquement documenté.

L’air froid provoque une contraction involontaire des vaisseaux sanguins (vasoconstriction), ce qui peut favoriser le détachement des plaques d’athérome (dépôts graisseux et calcaires) présentes sur les parois des artères.

Ce phénomène peut entraîner ou aggraver diverses pathologies :

angine de poitrine ;

infarctus du myocarde ;

accident vasculaire cérébral ischémique.

Les personnes souffrant déjà de problèmes cardiovasculaires doivent donc redoubler de prudence pendant les périodes de grand froid.