L’Hyrox, une discipline ultra-exigeante

Après le crossfit, l’Hyrox ! Cocktail détonant composé de course à pied et d’exercices physiques variés, l’Hyrox se présente comme une nouvelle discipline sportive plutôt tendance. Accessible à toutes et tous ?

L’Hyrox a émergé en France dans la lignée d’une compétition internationale organisée au Grand Palais, à Paris en avril 2025. L’occasion de découvrir cette discipline qui redessine les contours du fitness, mais à l’intensité exacerbée. Il s’agit d’une course pratiquée le plus souvent dans une salle fortement sonorisée. Elle se compose d’une course à pied de 8 kilomètres parcourus en 8 fois un kilomètre, entrecoupés d’exercices dit fonctionnels, c’est-à-dire faisant travailler quasiment l’ensemble des muscles du corps.

Quels exercices physiques ?

En pratique, les exercices se distinguent par leur variété et leur originalité puisqu’il est question de :

ski nordique sur une machine (1 km) ;

de poussées de traineau lesté (sur 50 m) ;

De tractions de traineau (sur 50 m) ;

de burpees – ces mouvements qui alternent exercices au sol (planche, pompes…) et extension – suivis d’un saut en longueur (sur 80 m) ;

de rameur sur 1 km ;

de marche lestée par des poids dans chaque main (200 m) ;

de fentes avec des sacs sur les épaules (100 m) ;

de lancers de poids sur une cible suivis d’une réception en squat (100 m) !

Préparation au long cours

Pratiquée sous ce format, la discipline se caractérise donc par son exigence sur le plan physique. Elle cible les personnes très sportives et surtout très bien préparées, capables d’absorber une préparation physique qui mêle à la fois force et endurance. Car la difficulté réside dans l’enchaînement des deux : par exemple courir 1 km à une vitesse intense et basculer aussitôt sur la poussée d’un traineau de 125 kg sur 50 m, etc. La préparation ne s’improvise donc pas. Elle exige une montée en puissance progressive et nécessite un accompagnement par un ou une coach sportif formé au Hyrox. Il établira un véritable plan de préparation sur plusieurs semaines, comme dans le cadre d’une course à pied type marathon ou un trail longue distance.

Un risque de blessures

Faute d’une préparation minutieuse et adaptée, l’Hyrox expose à un fort risque de blessures, elles aussi très variées : claquage, élongation, contracture, tendinopathies, entorses, douleurs dorsales… Sachant en outre qu’il subsiste encore un manque de données scientifiques dans la mise en place de protocoles de récupération structurés, ce qui augmente le risque de blessure.

Des versions accessibles

Il existe toutefois des formats bien plus accessibles, proposés dans de nombreuses salles de sport. Avec des cours collectifs qui combinent des exercices fonctionnels, du renforcement musculaire et du cardio. Une sorte d’Hyrox-santé, qui permet de développer à son rythme ses capacités d’endurance et de force. A ce titre, comme l’a d’ailleurs montré une étude scientifique de 2025, cette discipline – pratiquée notamment dans ce cadre – apparait tout à fait « adaptée à la promotion de la santé », rapportaient les auteurs. Lesquels évoquaient également des bienfaits pour « l’entraînement de populations types militaires, forces de l’ordre ou services de secours ». Prêt à essayer ?