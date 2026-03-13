Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 406 articles

L’Hyrox, une discipline ultra-exigeante

13 mars 2026

Après le crossfit, l’Hyrox ! Cocktail détonant composé de course à pied et d’exercices physiques variés, l’Hyrox se présente comme une nouvelle discipline sportive plutôt tendance. Accessible à toutes et tous ?

L’Hyrox a émergé en France dans la lignée d’une compétition internationale organisée au Grand Palais, à Paris en avril 2025. L’occasion de découvrir cette discipline qui redessine les contours du fitness, mais à l’intensité exacerbée. Il s’agit d’une course pratiquée le plus souvent dans une salle fortement sonorisée. Elle se compose d’une course à pied de 8 kilomètres parcourus en 8 fois un kilomètre, entrecoupés d’exercices dit fonctionnels, c’est-à-dire faisant travailler quasiment l’ensemble des muscles du corps.

Quels exercices physiques ? 

En pratique, les exercices se distinguent par leur variété et leur originalité puisqu’il est question de :

  • ski nordique sur une machine (1 km) ;
  • de poussées de traineau lesté (sur 50 m) ;
  • De tractions de traineau (sur 50 m) ;
  • de burpees – ces mouvements qui alternent exercices au sol (planche, pompes…) et extension – suivis d’un saut en longueur (sur 80 m) ;
  • de rameur sur 1 km ;
  • de marche lestée par des poids dans chaque main (200 m) ;
  • de fentes avec des sacs sur les épaules (100 m) ;
  • de lancers de poids sur une cible suivis d’une réception en squat (100 m) !

Préparation au long cours 

Pratiquée sous ce format, la discipline se caractérise donc par son exigence sur le plan physique. Elle cible les personnes très sportives et surtout très bien préparées, capables d’absorber une préparation physique qui mêle à la fois force et endurance. Car la difficulté réside dans l’enchaînement des deux : par exemple courir 1 km à une vitesse intense et basculer aussitôt sur la poussée d’un traineau de 125 kg sur 50 m, etc. La préparation ne s’improvise donc pas. Elle exige une montée en puissance progressive et nécessite un accompagnement par un ou une coach sportif formé au Hyrox. Il établira un véritable plan de préparation sur plusieurs semaines, comme  dans le cadre d’une course à pied type marathon ou un trail longue distance.

Un risque de blessures 

Faute d’une préparation minutieuse et adaptée, l’Hyrox expose à un fort risque de blessures, elles aussi très variées : claquage, élongation, contracture, tendinopathies, entorses, douleurs dorsales… Sachant en outre qu’il subsiste encore un manque de données scientifiques dans la mise en place de protocoles de récupération structurés, ce qui augmente le risque de blessure.

Des versions accessibles 

Il existe toutefois des formats bien plus accessibles, proposés dans de nombreuses salles de sport. Avec des cours collectifs qui combinent des exercices fonctionnels, du renforcement musculaire et du cardio. Une sorte d’Hyrox-santé, qui permet de développer à son rythme ses capacités d’endurance et de force. A ce titre, comme l’a d’ailleurs montré une étude scientifique de 2025, cette discipline – pratiquée notamment dans ce cadre – apparait tout à fait « adaptée à la promotion de la santé », rapportaient les auteurs. Lesquels évoquaient également des bienfaits pour « l’entraînement de populations types militaires, forces de l’ordre ou services de secours ». Prêt à essayer ?

  • Source : Villarroel López, P., Agudo-Ortega, A., & Juárez Santos-García, D. (2025). Characterization of the Profile of Hyrox© Athletes. Applied Sciences, 15(21), 11693. - Brandt T, Ebel C, Lebahn C, Schmidt A. Acute physiological responses and performance determinants in Hyrox© - a new running-focused high intensity functional fitness trend. Front Physiol. 2025 Mar 31;16:1519240. - https://hyroxfrance.com

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Un régime végétarien réduit le risque de certains cancers (mais pas tous)
Lire la suite
Après l’accouchement, pourquoi la rééducation du périnée est primordiale (Vidéo)
Lire la suite
L’Hyrox, une discipline ultra-exigeante
Lire la suite
Chutes des personnes âgées : hospitalisations et décès en forte hausse depuis 2019
Lire la suite
12 cas de listériose dont 2 mortels en France : que faut-il savoir sur cette maladie ?
Lire la suite
Maladie rénale chronique : une pathologie qui touche 1 Français sur 10
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Après l’accouchement, pourquoi la rééducation du périnée est primordiale

SUIVANTE

Assistance médicale à la procréation : quelles sont les chances de grossesse ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils