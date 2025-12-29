Grippe : l’ANSM rappelle que les médicaments homéopathiques ne sont pas des vaccins

Au cœur de l’épidémie de grippe, l’Agence nationale de sécurité du médicament rappelle que les médicaments homéopathiques ne peuvent prévenir l’apparition de la grippe et qu’il n’existe pas de vaccin homéopathique contre la grippe.

Les médicaments homéopathiques sont fabriqués à partir de substances naturelles comme des plantes ou des minéraux et qui sont fortement diluées, souvent au point de ne plus contenir de molécule active détectable.

A la différence de la médecine classique, la fabrication de ces médicaments s’appuie sur le principe de similitude. C’est-à-dire que ce qui provoque un symptôme peut aussi le soulager quand il est fortement dilué.

Dans un communiqué diffusé lundi 29 décembre, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) rappelle que les médicaments homéopathiques ne sont pas des vaccins contre la grippe et ne peuvent s’y substituer. « Des médicaments homéopathiques peuvent être traditionnellement utilisés dans la prévention et le traitement de l’état grippal (fièvre, frissons courbatures, etc.) mais ils ne sont ni autorisés ni efficaces dans la prévention de la grippe. On ne doit donc pas employer le terme de “vaccin homéopathique” pour parler de ces médicaments », écrit l’ANSM.

La vaccination et les gestes barrières, seule prévention contre la grippe

Plusieurs médicaments homéopathiques disponibles sur le marché, peuvent prêter à confusion à cause de similitudes d’indication avec le vaccin contre la grippe. Certains d’entre eux sont présentés comme permettant de prévenir les symptômes de la grippe. Le Conseil supérieur d’hygiène publique de France, aujourd’hui disparu, expliquait dès 2006 que l’autorisation de mise sur le marché octroyée à ces médicaments homéopathiques ne nécessite pas l’existence de preuves scientifiquement établies, l’existence d’une tradition homéopathique étant suffisante En effet, aucune étude robuste n’a jamais fait preuve de l’efficacité de l’homéopathie, déremboursée depuis 2021.

L’ANSM donne à nouveau la liste des cinq vaccins contre la grippe disponibles en France : Influvac, Vaxigip, Flucelvax, Eluelda et Fluad. Chaque année, la grippe est responsable de milliers d’hospitalisations et provoque des milliers de décès, notamment chez les personnes de plus de 65 ans et celles à risque. La prévention de la grippe repose sur la vaccination et sur le respect des gestes barrières : hygiène des mains, port d’un masque, aération des logements et isolement des personnes malades.