Déconfinement : toujours en télétravail, mobilisez votre dos !

Après deux mois de confinement et, pour beaucoup, de télétravail, votre dos vous fait sans doute souffrir. Malgré le déconfinement, beaucoup de travailleurs vont continuer à œuvrer à domicile. Thomas Locher, vice-président de l’Association française d’Ostéopathie (AFO), prodigue quelques recommandations facilement applicables.

En télétravail, y-a-t-il une posture idéale à adopter ?

Comme au bureau, il est préférable de garder le dos bien droit et les pieds bien à plat. Mais je pense qu’il est intéressant de tordre le cou aux recommandations habituelles dans un contexte de télétravail. En effet, de nombreuses personnes n’ont pas un vrai bureau et un fauteuil convenable à domicile. Certains sont forcés de travailler sur la table du salon par exemple. Et même dans de bonnes conditions, il n’est pas toujours facile de penser à se tenir droit en toutes circonstances. Alors, je conseille surtout à chacun de se mobiliser régulièrement. C’est la position statique sur le long terme qui est dommageable pour les tissus. Il vaut mieux changer 10 fois de posture, même si elles sont toutes mauvaises. Et bien sûr, se lever régulièrement, s’étirer.

Quels mouvements faut-il effectuer pour prévenir les maux de dos ?

L’important est surtout de se mobiliser régulièrement, quels que soient les mouvements. L’exercice physique, les étirements permettent aux muscles et aux autres tissus de respecter le rythme dont ils ont besoin : contrainte/relâchement. C’est le fait d’être statique qui provoque des douleurs. Alors, avec le déconfinement, si vous le pouvez, faites plus régulièrement de l’exercice physique, sans forcer. Au cours de votre journée de travail, prenez aussi le temps de vous lever et de faire des étirements des bras, du dos, de la tête très souvent, au moins toutes les heures. Une séance quotidienne de yoga vous sera également très bénéfique.

Et si on a déjà mal, si on a le dos bloqué ?

Rester statique est néfaste, même si on a mal au dos. Je recommande donc de se lever, de marcher, de se mobiliser en douceur. Vous pouvez également, en fonction de la zone qui vous fait souffrir, trouver des vidéos réalisées par des ostéopathes sur Youtube. Si vous suivez les tutoriels de ces étirements en douceur, il n’y a aucun risque.

A partir du 11 mai, sera-t-il possible de consulter à nouveau un osthéopate ?

Et si rien ne vous soulage, vous pourrez en effet prendre rendez-vous avec un ostéopathe à partir du 11 mai, date annoncée du déconfinement partiel. En effet, après avoir, pour la plupart, fermé les cabinets, nous allons en majorité rouvrir aux patients. Pour autant, l’épidémie n’étant pas terminée, il est essentiel de mettre en œuvre les mesures d’hygiène et barrière à chaque consultation. Je conseille aux patients de s’assurer par téléphone au moment de prendre rendez-vous, que le praticien portera un masque, qu’il a prévu de désinfecter la table de manipulation etc. entre chaque consultation… Le port du masque pour le patient sera également obligatoire.