Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 502 articles

Démence : ces 2 comportements qui réduisent les risques

14 avril 2026

Une étude menée par des chercheurs de l'Université de York, au Canada, rappelle l'importance de l'activité physique et d'un sommeil adéquat pour réduire le risque de démence. Et pointe par la même occasion les dangers de la sédentarité. Publiée dans la revue PLOS One, cette recherche s'appuie sur une méta-analyse regroupant des millions d'adultes.

Actuellement, environ 55 millions de personnes dans le monde vivent avec une démence, et ce chiffre est en constante augmentation. Les coûts liés à l’ensemble des maladies sont estimés à 2 000 milliards de dollars d’ici 2030.

Si les traitements actuels ne permettent pas de guérir ces affections, il est crucial de se pencher sur des facteurs de mode de vie sains pour diminuer le risque de démence avant même l’apparition des symptômes.

Dans une analyse de 69 études conduites sur le sujet et portant sur des millions d’adultes de plus de 35 ans vivant à domicile, des chercheurs de l’Université de York (Canada) ont tenté de déterminer s’il existait un lien entre le développement de la démence et trois comportements : l’activité physique, la sédentarité et la durée du sommeil.

Selon les résultats, publiés le 8 avril dans la revue Plos One :

  • une pratique régulière d’exercice est associée à une réduction de 25 % du risque de démence ;
  • dormir entre 7 et 8 heures par nuit est lié à un risque de démence plus faible. En revanche, un sommeil de moins de 7 heures augmente le risque de 18 %, tandis qu’un excès de sommeil (plus de 8 heures) l’augmente de 28 % ;
  • passer plus de 8 heures par jour assis est associé à une augmentation de 27 % du risque de démence.

« La démence se développe sur plusieurs décennies, rappellent les auteurs. Nos résultats suggèrent que des comportements quotidiens tels que l’activité physique, le temps passé assis et la durée du sommeil pourraient être liés au risque de démence. Comprendre comment chacun de ces comportements influe sur le risque au fil du temps pourrait aider les chercheurs à identifier des pistes pour favoriser la santé cérébrale tout au long de la vie. »

  • Source : https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0343621&utm_source=pr&utm_medium=email&utm_campaign=plos006

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Assistance médicale à la procréation : encore 1 an et demi d’attente
Lire la suite
Démence : ces 2 comportements qui réduisent les risques
Lire la suite
Nutri-Score : faut-il le rendre obligatoire ?  
Lire la suite
Leishmaniose : la prévention et la vaccination au cœur de la protection des chiens
Lire la suite
Endométriose : à Lyon, une technique révolutionnaire pour soigner sans opérer
Lire la suite
Pourquoi ne sommes-nous pas égaux face à la douleur ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fécondation in vitro : quelles sont les différences entre les méthodes ICSI, PICSI et IMSI ?

SUIVANTE

Endométriose et désir de grossesse : quand faut-il consulter ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils