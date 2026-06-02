Accueil » Médecine » IST / VIH » Dépistage des IST à domicile : un kit désormais accessible aux hommes
Quelques minutes suffisent pour commander un kit de dépistage des infections sexuellement transmissibles (IST) à domicile depuis le site mon-test-ist.ameli.fr. Déjà proposé aux femmes depuis l’été 2025, ce service s’étend désormais aux jeunes hommes de 18 à 25 ans. Un enjeu de santé publique Cette initiative répond à une problématique : la hausse continue des infections à chlamydia et à gonocoque, particulièrement chez les jeunes adultes. Souvent silencieuses, ces infections peuvent passer inaperçues pendant des mois, voire des années. Sans traitement, elles peuvent entraîner des complications graves : chez la femme, inflammation de l’utérus et des trompes de Fallope, à l’origine […]
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