Dépression : l’activité physique aussi efficace qu’une thérapie

Alors que près d'un adulte sur six a vécu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois en France, une étude révèle que l'activité physique pourrait être aussi efficace que la thérapie psychologique pour réduire les symptômes.

La dépression touche plus de 280 millions de personnes dans le monde, constituant l’une des principales causes d’invalidité et de maladie. Face à ce fléau, l’exercice physique pourrait présenter des avantages considérables, et largement accessibles tout en étant peu coûteux. Cette découverte, nous la devons à des chercheurs de l’Université du Lancashire (Preston, Angleterre) qui ont passé en revue 73 essais cliniques impliquant près de 5 000 adultes souffrant de dépression. Ces travaux ont comparé les effets de différentes prises en charge, de l’exercice physique aux thérapies psychologiques, en passant par l’utilisation de médicaments antidépresseurs.

Des résultats prometteurs

Les conclusions sont surprenantes : l’exercice physique présente un bénéfice significatif sur la réduction des symptômes dépressifs par rapport à l’absence de traitement. Encore mieux, lorsqu’on le compare aux thérapies psychologiques, l’exercice montre une efficacité similaire.

La comparaison avec les antidépresseurs suggère également une efficacité comparable, bien que les preuves soient plus limitées. Mais le gros avantage du sport réside dans le fait que les effets secondaires sont rares, se limitant généralement à des blessures musculo-squelettiques occasionnelles.

Mais ces résultats sont-ils vraiment surprenant. ? On sait en effet que l’activité physique agit directement sur l’organisme en réduisant les niveaux d’inflammation et de stress oxydant, et en augmentant l’efficacité du système immunitaire, qui contribue à la défense de l’organisme. Or, au niveau du cerveau, l’inflammation altère à la fois le fonctionnement des cellules cérébrales et de leurs mitochondries (les usines énergétiques des cellules), essentielles à leur bon fonctionnement.

Quelle activité physique privilégier ?

L’étude apporte également des précisions quant au type d’exercice le plus bénéfique. Un exercice d’intensité légère à modérée semble plus efficace qu’un sport intense.

Prochaine étape pour les chercheurs, personnaliser ces résultats en déterminant quels types d’exercices sont les plus efficaces, pour qui et si les bienfaits se maintiennent dans le temps.