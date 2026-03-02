Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 367 articles

Un guide pour faciliter les démarches des aidants

02 mars 2026

Saviez-vous que huit à onze millions de personnes en France accompagnent régulièrement un parent, un enfant, un conjoint ou un proche en situation de perte d’autonomie, liée à l’âge, à une maladie ou à un handicap ? Si c’est votre cas, si vous cherchez des informations pratiques et accessibles pour connaître vos droits et les aides disponibles, la Caisse d’allocations familiales et la Mutualité sociale agricole ont conçu un guide interactif à votre intention.

Les Caisses d’allocations familiales et celles de la Mutualité sociale agricole versent des aides et proposent des services adaptés aux familles confrontées à la situation d’aidance. Si pour vous, ce qui est bien compréhensible lorsque l’on devient aidant, ce monde des sigles – AJPP, AAD ou PCH – ne vous est pas encore familier, « Le Guide du parent aidant » est disponible sur les sites internet caf.fr et msa.fr.

Un guide pratique pour accompagner les familles, mais aussi les professionnels

Ce guide complet recense l’ensemble des aides, démarches et contacts utiles pour soutenir les familles confrontées à des situations souvent complexes. Il couvre notamment :

  • l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) ;
  • l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;
  • la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
  • l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) ;
  • les services d’aide et d’accompagnement à domicile (AAD).

Identifier les bons interlocuteurs

Ce guide détaille, étape par étape, les démarches à suivre. Il identifie les interlocuteurs clés pour faciliter les parcours. Ainsi, si vous avez besoin de conseils ou d’un accompagnement médical, vous saurez à quel moment solliciter les médecins de la Protection maternelle et infantile (PMI), la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), ou encore un Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP).

Identifier les bons organismes

Et si vous avez besoin d’un accompagnement administratif, ce guide vous indiquera vers quel organisme vous tourner, que ce soit la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA), en fonction des prestations auxquelles vous pouvez prétendre : allocation journalière de présence parentale (AJPP), allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), allocation journalière du proche aidant (AJPA), ou encore l’assurance vieillesse des aidants (AVA).

Des QR codes permettent d’accéder directement aux sites officiels pour obtenir des informations actualisées.

Destiné aussi bien aux familles qu’aux professionnels du médico-social, de la santé, de l’éducation et de l’accompagnement, ce guide est un outil complet. Il aide les professionnels à orienter efficacement les aidants et à adapter leur accompagnement en fonction des besoins spécifiques de chaque situation

  • Source : Caf.fr (Communiqué « Parents aidants : un guide pour vous accompagner au quotidien » 11/02/26)

  • Ecrit par : Hélène Joubert - Édité par Emmanuel Ducreuzet

Gynécologie : la moitié des Françaises a déjà renoncé à des soins ou reporté une consultation
Lire la suite
Mars bleu : quels freins nuisent au dépistage du cancer colorectal ?  
Lire la suite
Obésité : une prise en charge précoce pour éviter les complications
Lire la suite
Comment le sel affecte-t-il la pression artérielle ?
Lire la suite
Un guide pour faciliter les démarches des aidants
Lire la suite
Dormir sans récupérer : quelles explications ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fécondation in vitro : l’importance d’être bien dans sa tête avant de démarrer le parcours

SUIVANTE

Assistance médicale à la procréation : comment construire sa parentalité après un don de gamète ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils