Un guide pour faciliter les démarches des aidants

Les Caisses d’allocations familiales et celles de la Mutualité sociale agricole versent des aides et proposent des services adaptés aux familles confrontées à la situation d’aidance. Si pour vous, ce qui est bien compréhensible lorsque l’on devient aidant, ce monde des sigles – AJPP, AAD ou PCH – ne vous est pas encore familier, « Le Guide du parent aidant » est disponible sur les sites internet caf.fr et msa.fr.
Ce guide complet recense l’ensemble des aides, démarches et contacts utiles pour soutenir les familles confrontées à des situations souvent complexes. Il couvre notamment :
Ce guide détaille, étape par étape, les démarches à suivre. Il identifie les interlocuteurs clés pour faciliter les parcours. Ainsi, si vous avez besoin de conseils ou d’un accompagnement médical, vous saurez à quel moment solliciter les médecins de la Protection maternelle et infantile (PMI), la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), ou encore un Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP).
Et si vous avez besoin d’un accompagnement administratif, ce guide vous indiquera vers quel organisme vous tourner, que ce soit la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA), en fonction des prestations auxquelles vous pouvez prétendre : allocation journalière de présence parentale (AJPP), allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), allocation journalière du proche aidant (AJPA), ou encore l’assurance vieillesse des aidants (AVA).
Des QR codes permettent d’accéder directement aux sites officiels pour obtenir des informations actualisées.
Destiné aussi bien aux familles qu’aux professionnels du médico-social, de la santé, de l’éducation et de l’accompagnement, ce guide est un outil complet. Il aide les professionnels à orienter efficacement les aidants et à adapter leur accompagnement en fonction des besoins spécifiques de chaque situation
