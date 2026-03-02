Un guide pour faciliter les démarches des aidants

Saviez-vous que huit à onze millions de personnes en France accompagnent régulièrement un parent, un enfant, un conjoint ou un proche en situation de perte d’autonomie, liée à l’âge, à une maladie ou à un handicap ? Si c’est votre cas, si vous cherchez des informations pratiques et accessibles pour connaître vos droits et les aides disponibles, la Caisse d’allocations familiales et la Mutualité sociale agricole ont conçu un guide interactif à votre intention.

Les Caisses d’allocations familiales et celles de la Mutualité sociale agricole versent des aides et proposent des services adaptés aux familles confrontées à la situation d’aidance. Si pour vous, ce qui est bien compréhensible lorsque l’on devient aidant, ce monde des sigles – AJPP, AAD ou PCH – ne vous est pas encore familier, « Le Guide du parent aidant » est disponible sur les sites internet caf.fr et msa.fr.

Un guide pratique pour accompagner les familles, mais aussi les professionnels

Ce guide complet recense l’ensemble des aides, démarches et contacts utiles pour soutenir les familles confrontées à des situations souvent complexes. Il couvre notamment :

l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) ;

l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ;

la prestation de compensation du handicap (PCH) ;

l’allocation journalière du proche aidant (AJPA) ;

les services d’aide et d’accompagnement à domicile (AAD).

Identifier les bons interlocuteurs

Ce guide détaille, étape par étape, les démarches à suivre. Il identifie les interlocuteurs clés pour faciliter les parcours. Ainsi, si vous avez besoin de conseils ou d’un accompagnement médical, vous saurez à quel moment solliciter les médecins de la Protection maternelle et infantile (PMI), la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), ou encore un Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP).

Identifier les bons organismes

Et si vous avez besoin d’un accompagnement administratif, ce guide vous indiquera vers quel organisme vous tourner, que ce soit la Caisse d’allocations familiales (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA), en fonction des prestations auxquelles vous pouvez prétendre : allocation journalière de présence parentale (AJPP), allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), allocation journalière du proche aidant (AJPA), ou encore l’assurance vieillesse des aidants (AVA).

Des QR codes permettent d’accéder directement aux sites officiels pour obtenir des informations actualisées.

Destiné aussi bien aux familles qu’aux professionnels du médico-social, de la santé, de l’éducation et de l’accompagnement, ce guide est un outil complet. Il aide les professionnels à orienter efficacement les aidants et à adapter leur accompagnement en fonction des besoins spécifiques de chaque situation