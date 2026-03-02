Pourquoi un bébé a-t-il si souvent le hoquet ?

Le hoquet correspond à une contraction involontaire du diaphragme. Celle-ci déclenche un mouvement thoracique inspiratoire, lui-même aussitôt interrompu par une contraction de la glotte qui fait vibrer les cordes vocales. Ce qui occasionne ce bruit si caractéristique.
Le hoquet commencerait dès la neuvième semaine de grossesse. Les nourrissons – d’autant plus les prématurés – sont particulièrement sujets. Au point pour certains d’entre eux, de passer… 1 % de leur temps à l’avoir. Soit environ 15 minutes par jour !
Chez Bébé, le hoquet survient bien souvent après la tétée ou la prise du biberon : affamé, il a bu trop rapidement ce qui a rempli tout aussi vite son estomac, au point d’exercer une pression sur le diaphragme. Et le hoquet aura d’autant plus de risque de se manifester si, en plus, il a ingéré de l’air durant ce repas.
Même si le hoquet correspond à un phénomène normal chez le nourrisson, vous pouvez l’aider à le faire passer. Et ce, grâce à quelques approches simples et de bon sens :
A noter qu’une étude de 2019 réalisée par une équipe britannique du University College London a montré que le hoquet pouvait exercer un impact positif et insoupçonné sur le développement de Bébé. Il déclencherait en effet une vague de signaux cérébraux susceptibles de l’aider à apprendre à réguler sa respiration !
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
