Pourquoi un bébé a-t-il si souvent le hoquet ?

Le hoquet de Bébé commence in utero ! Au cours de ses premiers mois, il peut ensuite se manifester avec insistance. Faut-il s’en préoccuper ? Comment réagir pour soulager le petit ?

Le hoquet correspond à une contraction involontaire du diaphragme. Celle-ci déclenche un mouvement thoracique inspiratoire, lui-même aussitôt interrompu par une contraction de la glotte qui fait vibrer les cordes vocales. Ce qui occasionne ce bruit si caractéristique.

15 minutes par jour…

Le hoquet commencerait dès la neuvième semaine de grossesse. Les nourrissons – d’autant plus les prématurés – sont particulièrement sujets. Au point pour certains d’entre eux, de passer… 1 % de leur temps à l’avoir. Soit environ 15 minutes par jour !

Pendant le repas

Chez Bébé, le hoquet survient bien souvent après la tétée ou la prise du biberon : affamé, il a bu trop rapidement ce qui a rempli tout aussi vite son estomac, au point d’exercer une pression sur le diaphragme. Et le hoquet aura d’autant plus de risque de se manifester si, en plus, il a ingéré de l’air durant ce repas.

Comment l’aider à passer ?

Même si le hoquet correspond à un phénomène normal chez le nourrisson, vous pouvez l’aider à le faire passer. Et ce, grâce à quelques approches simples et de bon sens :

Lui faire faire un rot pendant et après la tétée : le rot permet en effet de libérer l’air avalé pendant le repas. Pour le déclencher, à mi-tétée par exemple, appuyez Bébé en position verticale sur votre épaule, tout en lui tapotant le dos en douceur, durant quelques minutes. Le but étant de l’aider à accumuler trop d’air dans l’estomac et de faciliter sa digestion ;

Ralentissez le rythme du repas : plus simple à dire qu’à faire, certes. Mais si vous nourrissez votre petit au biberon, vous pouvez utiliser une tétine à petits trous ;

Veillez à la position d’allaitement en maintenant sa tête légèrement au-dessus du niveau de l’estomac ;

Garder Bébé en position verticale, quelques minutes, après la tétée. De quoi diminuer le risque de reflux qui peut déclencher un hoquet.

Un bienfait pour la respiration ?

A noter qu’une étude de 2019 réalisée par une équipe britannique du University College London a montré que le hoquet pouvait exercer un impact positif et insoupçonné sur le développement de Bébé. Il déclencherait en effet une vague de signaux cérébraux susceptibles de l’aider à apprendre à réguler sa respiration !