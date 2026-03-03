Generic selectors
Comment le sel affecte-t-il la pression artérielle ?

03 mars 2026

D’après l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), environ 1,9 million de décès sont associés à une consommation excessive de sodium, chaque année dans le monde. Mais pourquoi ce constituant du sel apparaît-il si néfaste pour notre santé ?

La relation entre l’apport alimentaire en sodium et l’hypertension artérielle est aujourd’hui largement reconnue à travers de nombreux travaux scientifiques. C’est un fait : une diminution de l’apport en sodium alimentaire réduit non seulement la pression artérielle et l’incidence de l’hypertension, mais elle est également associée à une réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies cardiovasculaires.

Des effets sur les vaisseaux

L’excès de sodium est donc un ennemi pour notre santé et en particulier notre tension artérielle. Laquelle si elle est trop élevée, constitue un des principaux facteurs de risque d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral (AVC). Et pour cause, une consommation excessive de sel favorise :

  • la rétention d’eau. Ce qui signifie que si vous absorbez beaucoup de sel, votre organisme accumule une plus grande quantité d’eau. Conséquence, le cœur doit ainsi augmenter son activité et donc le débit sanguin pour en quelque sorte gérer ce surplus d’eau dans la circulation. Cela entraîne une élévation de la pression artérielle ;
  • la résistance vasculaire. Il s’agit d’un indicateur relatif à l’écoulement du sang le long des vaisseaux. Celui-ci s’écoule de façon moins fluide, en lien avec une vasoconstriction, c’est-à-dire un resserrement. Ce qui tend à élever la tension artérielle ;
  • l’altération de la fonction endothéliale, la bordure interne des vaisseaux sanguins, qui intervient également au niveau de la fluidité sanguine.

Diminuer sa consommation

Rappelons qu’en moyenne, nous consommons 8,5 g de sel par jour, selon l’Assurance maladie. Soit 3,5 grammes de plus que les préconisations de l’OMS : 5g, le contenu d’une petite cuillère. L’enjeu est donc de réduire sa consommation de sel. Pour cela, suivez le conseil de l’Assurance maladie : « essayez autant que possible de choisir des aliments contenant peu de sel ». Et préférez le fait maison aux aliments transformés. Enfin, à la moindre question, interrogez votre médecin.

  Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

