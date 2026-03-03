Comment le sel affecte-t-il la pression artérielle ?

La relation entre l’apport alimentaire en sodium et l’hypertension artérielle est aujourd’hui largement reconnue à travers de nombreux travaux scientifiques. C’est un fait : une diminution de l’apport en sodium alimentaire réduit non seulement la pression artérielle et l’incidence de l’hypertension, mais elle est également associée à une réduction de la morbidité et de la mortalité liées aux maladies cardiovasculaires.
L’excès de sodium est donc un ennemi pour notre santé et en particulier notre tension artérielle. Laquelle si elle est trop élevée, constitue un des principaux facteurs de risque d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral (AVC). Et pour cause, une consommation excessive de sel favorise :
Rappelons qu’en moyenne, nous consommons 8,5 g de sel par jour, selon l’Assurance maladie. Soit 3,5 grammes de plus que les préconisations de l’OMS : 5g, le contenu d’une petite cuillère. L’enjeu est donc de réduire sa consommation de sel. Pour cela, suivez le conseil de l’Assurance maladie : « essayez autant que possible de choisir des aliments contenant peu de sel ». Et préférez le fait maison aux aliments transformés. Enfin, à la moindre question, interrogez votre médecin.
