Des aidants de moins en moins nombreux, de plus en plus sollicités

Entre 2008 et 2022, la part des personnes âgées de 16 ans ou plus apportant une aide régulière à un proche vivant à domicile dans la population est passée de 10 % à 9 %, constate la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) dans une nouvelle publication sortie le 24 juin 2026, à partir du volet « Aidants » de l’enquête Autonomie-Ménages 2022. – 340 000 proches aidants, + 80 000 de proches aidés En 2022, 5,3 millions de personnes (soit 8,9 % de la population) étaient identifiées comme proches aidants (aidants « informels […]