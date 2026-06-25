Faire chambre à part : est-ce vraiment la fin du couple ?

Un couple, un lit conjugal… Les normes conjugales ont la dent dure ! Pourtant comme le souligne Emma Puech-Hélin, sexologue et pharmacienne, « le fait de dormir séparément ne constitue pas le reflet de la santé de la relation ». Pas plus que le fait de partager le lit, d’ailleurs. « En fait, enchaîne-t-elle, cela ne dit pas grand-chose du bien-être individuel et relationnel, en référence aux couples en conflit, pas connectés et qui dorment ensemble tous les soirs. Et d’autres qui font chambre à part et partagent quantité de moments de connexion émotionnelle et physique, fourmillent de projets etc. […]