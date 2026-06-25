Le binge drinking, même peu fréquent, augmente le risque d’alcoolisme

Le binge drinking est la consommation de six verres ou plus consécutifs, comportant au moins 10 g d’alcool pur, au cours d’une même occasion. Le cerveau des jeunes adulte (18 – 25 ans) étant encore en développement, il est plus sensible aux effets délétères de l’alcool. peut entraîner chez eux des conséquences sur les plans neurologiques et comportementaux, même à long terme. Une équipe de l’Inserm, de l’Université Paris Cité et du GHU Paris Sainte-Anne a cherché « à savoir si même à faible fréquence (moins d’une fois par mois) le binge drinking pouvait être associé à une probabilité plus élevée de symptômes de […]