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Le binge drinking, même peu fréquent, augmente le risque d’alcoolisme

25 juin 2026

Des chercheurs français ont voulu savoir si une consommation excessive d’alcool chez les jeunes adultes, même moins d’une fois par mois, était associée à des troubles de l’usage de l’alcool. La réponse est oui, avec des risques huit fois plus élevés que ceux qui ne pratiquent jamais le binge drinking.

Le binge drinking est la consommation de six verres ou plus consécutifs, comportant au moins 10 g d’alcool pur, au cours d’une même occasion. Le cerveau des jeunes adulte (18 – 25 ans) étant encore en développement, il est plus sensible aux effets délétères de l’alcool. peut entraîner chez eux des conséquences sur les plans neurologiques et comportementaux, même à long terme. Une équipe de l’Inserm, de l’Université Paris Cité et du GHU Paris Sainte-Anne a cherché « à savoir si même à faible fréquence (moins d’une fois par mois) le binge drinking pouvait être associé à une probabilité plus élevée de symptômes de […]

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