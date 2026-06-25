Greffes de rein : un quadruplet de dons croisés, une première !

Lundi 22 juin est la journée nationale du don d’organes. L’occasion de revenir sur un exploit réalisé à la fin de l’année 2025 : un quadruplet, piloté par l’Agence de la biomédecine. Quatre donneurs vivants et quatre receveurs ont été opérés de manière coordonnée dans le cadre de dons croisés. Les huit interventions interdépendantes ont en effet été réalisées dans un délai de 24 heures. Ce quadruplet, véritable défi médical, a impliqué les CHU de Montpelier, Reims, Toulouse et Genève. Un premier triplet avait déjà été réalisé en 2024, impliquant également le CHU de Reims. Qu’est-ce qu’un don croisé ? « Le don […]