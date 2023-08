Des chercheurs identifient 4 nouveaux gènes prédisposant au cancer du sein

Une équipe internationale vient de mettre en lumière quatre nouveaux gènes associés au cancer du sein. Ce qui pourrait conduire à de nouveaux tests permettant d’identifier les femmes présentant un risque accru.

« Les tests génétiques actuels pour le cancer du sein ne prennent en compte que quelques gènes à haut risque, tels que BRCA1, BRCA2 et PALB2. Cependant, ces gènes n’expliquent qu’une minorité du risque génétique, ce qui suggère que d’autres gènes doivent encore être identifiés », expliquent des chercheurs canadiens (Université Laval) et britanniques (Université de Cambridge). Lesquels ont conduit une étude permettant de mettre en lumière quatre nouveaux gènes associés au risque de cancer du sein. Et ce en analysant les modifications génétiques de 26 000 femmes atteintes d’un cancer du sein et de 217 000 femmes non atteintes.

« Bien que la plupart des nouveaux variants génétiques identifiés soient rares, les risques peuvent être importants pour les femmes qui en sont porteuses », précise le Pr Jacques Simard, chercheur au centre de génomique du Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval. « Par exemple, des altérations dans l’un de ces nouveaux gènes, le MAP3K1, semblent prédisposer à un risque particulièrement élevé de cancer du sein ».

Pour les auteurs, cette découverte devrait fournir des informations cruciales sur les mécanismes biologiques qui sous-tendent le développement du cancer, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles formes de dépistage, mais aussi à de nouvelles cibles thérapeutiques.