Des clowns à l’hôpital, bénéfiques pour les enfants

La présence de clowns pour faire rire les enfants hospitalisés réduit l’anxiété, la fatigue et la douleur des petits patients. Une large étude confirme l’efficacité de cette méthode sans effet indésirable.

Une méta-analyse réalisée par des chercheurs brésiliens et canadiens ne fait que confirmer ce que l’Association le Rire médecin (et beaucoup d’autres) sait depuis longtemps : la présence de clowns à l’hôpital aide les enfants malades à mieux vivre leurs soins. Mais pourquoi exactement ? C’est ce que l’analyse de 24 travaux incluant 1 612 enfants et adolescents a permis d’expliquer plus précisément.

D’abord, les petits patients ont rapporté moins d’anxiété durant une série de procédures médicales grâce à la présence des intervenants du rire. Dans le cas des enfants souffrant d’un cancer, la douleur, la fatigue et le stress étaient aussi réduits en leur présence. En somme, le bien-être psychologique et émotionnel des enfants et des adolescents en soin à l’hôpital était amélioré. Ce qui facilite aussi la prise en charge médicale. Une preuve de plus pour poursuivre ce type d’intervention dans les établissements de soins recevant les plus jeunes.